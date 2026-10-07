La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que la Segunda Elección Regional 2026 podría no llevarse a cabo antes del domingo 6 de diciembre, debido a los plazos que requieren diversos procedimientos administrativos y operaciones logísticas.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, expuso este miércoles ante el Pleno ampliado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las razones que sustentan la posición del organismo. Pachas estuvo acompañado por el equipo directivo de la entidad.

Durante la sesión, la ONPE presentó el cronograma de actividades logísticas previsto para la organización de la segunda vuelta regional y explicó que varios de los procedimientos contemplados tienen plazos que deben ser respetados.

#ONPEinforma | El jefe interino de nuestra institución, Bernardo Pachas Serrano, expuso ante el Pleno ampliado del @JNE_Peru las razones por las cuales la Segunda Elección Regional 2026 no podría llevarse a cabo antes del domingo 6 de diciembre. https://t.co/M11pwwtD5e — ONPE (@ONPE_oficial) October 7, 2026

El organismo electoral precisó que estos tiempos se encuentran ajustados incluso tomando como referencia el 6 de diciembre. Entre los procedimientos mencionados están los relacionados con contrataciones por montos superiores a ocho unidades impositivas tributarias (UIT) , que deben cumplir determinadas etapas administrativas antes de su ejecución.