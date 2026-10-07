Jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas. (Foto: César Campos / El Comercio)
Jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas. (Foto: César Campos / El Comercio)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que la Segunda Elección Regional 2026 podría no llevarse a cabo antes del domingo 6 de diciembre, debido a los plazos que requieren diversos procedimientos administrativos y operaciones logísticas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: