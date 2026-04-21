Resumen

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ONPE asegura normalidad en proceso electoral pese a cambio en su jefatura. (Foto: Andina)
ONPE asegura normalidad en proceso electoral pese a cambio en su jefatura. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aseguró que “no se interrumpirán las labores propias del proceso electoral” tras la renuncia de su jefe, Piero Corvetto Salinas, cuya salida fue aceptada por unanimidad por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 119-2026, que declara la vacancia del cargo en medio de cuestionamientos al desarrollo de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

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