La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aseguró que “no se interrumpirán las labores propias del proceso electoral” tras la renuncia de su jefe, Piero Corvetto Salinas, cuya salida fue aceptada por unanimidad por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 119-2026, que declara la vacancia del cargo en medio de cuestionamientos al desarrollo de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

En un comunicado, la ONPE precisó que el proceso electoral en curso continuará con normalidad, incluyendo el procesamiento y la contabilización de actas, así como la organización de la segunda vuelta presidencial. La entidad remarcó que el cambio en la jefatura no afectará el cumplimiento de sus funciones constitucionales ni los plazos establecidos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, el gerente general Bernardo Juan Pachas Serrano asumió la jefatura de manera interina. El funcionario queda a cargo de liderar las operaciones técnicas y logísticas en una etapa clave del proceso electoral, marcada por la necesidad de reforzar la confianza ciudadana.

#ONPEinforma | A la opinión pública sobre la jefatura de la ONPE. pic.twitter.com/JJxhZ3DDkS — ONPE (@ONPE_oficial) April 22, 2026

La salida de Corvetto se produce en un contexto de críticas por retrasos en la instalación de mesas, fallas en el sistema de transmisión de resultados y cuestionamientos a la cadena de custodia del material electoral. Estos hechos motivaron investigaciones y pedidos de diversos sectores para un relevo en la conducción del organismo.

Pese a este escenario, la ONPE reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad del proceso. Subrayó que se mantendrán todas las actividades vinculadas al conteo de votos y la preparación de la segunda vuelta, considerada clave para la estabilidad política del país.

Asimismo, el organismo informó que, de forma paralela, continúa avanzando en la organización de las elecciones primarias con miras a los comicios regionales y municipales 2026, programados para el 17 y 24 de mayo. Con ello, busca garantizar la continuidad del calendario electoral y el adecuado desarrollo de los próximos procesos.