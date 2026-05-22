La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reubicó 136 mesas de sufragio en Lima para la segunda vuelta del 7 de junio que funcionaron en espacios abiertos para que ahora sean instaladas en instituciones educativas.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú sugirieron esta medida técnica para facilitar el control perimétrico y el resguardo del material electoral. En la primera jornada del 12 de abril, la ONPE utilizó parques y losas deportivas debido a la falta de locales disponibles.

Los distritos de Jesús María, Lince y Miraflores concentran los cambios principales. En Jesús María, el sufragio del Parque Cáceres rotó a la IEP Saco Oliveros. Lince registra traslados desde los parques Castilla, del Bombero, Pedro Ruiz Gallo y Santos Dumont hacia colegios como María Inmaculada y Melitón Carbajal. En Miraflores, las mesas del Parque Kennedy y el Boulevard Tarata pasaron a las instituciones Nuestra Señora del Carmen y Manuel Fernando Bonilla.

Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, instó a los electores a confirmar su local de votación en la plataforma digital institucional. El organismo también reportó reubicaciones adicionales en San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar por la negativa de algunos propietarios privados para ceder sus predios.