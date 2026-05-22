Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reubicó 136 mesas de sufragio en Lima para la segunda vuelta del 7 de junio que funcionaron en espacios abiertos para que ahora sean instaladas en instituciones educativas.
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