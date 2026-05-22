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ONPE dispuso locales de votación dentro de colegios y ya no en espacios abiertos para la segunda vuelta. (Foto: ONPE)
ONPE dispuso locales de votación dentro de colegios y ya no en espacios abiertos para la segunda vuelta. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reubicó 136 mesas de sufragio en Lima para la segunda vuelta del 7 de junio que funcionaron en espacios abiertos para que ahora sean instaladas en instituciones educativas.

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