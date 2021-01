Conforme a los criterios de Saber más

Mientras se define la compra, llegada y aplicación de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) en el Perú, el Gobierno que asuma las riendas del país a partir de 28 de julio recibirá lo que se haya ejecutado hasta ese momento respecto de la vacunación, así como los pasivos pendientes.

La vacunación contra el COVID-19 permitirá tener una población inmunizada y es el único camino para evitar más decesos de personas que se contagian con el virus. Es decir, permitirá quebrar olas de contagio. “La vacuna es un punto más en toda la estrategia de control. Pero sí es una solución para que los sistemas de salud no colapsen, para que se reactive la economía y para que la gente no muera”, sostiene el médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Fernando Mejía.

El Comercio informó el martes que un vocero de la Embajada de China en Perú confirmó que ya cuentan con el permiso y documentos preparados para la exportación de las vacunas del laboratorio Sinopharm hacia nuestro país. “Pronto vamos a redactar la exportación de estas vacunas para Perú”, dijo.

En medio de este panorama aún por concretarse, El Comercio revisó todos los planes de gobierno consignados en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por las 18 agrupaciones políticas que postulan con fórmulas presidenciales.

De este total, Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Perú Patria Segura, Perú Libre y el Partido Popular Cristiano (PPC) no especifican situaciones que tengan que ver con la vacunación contra el COVID-19, sean campañas, adquisición o negociación de dosis.

En el caso de Avanza País, fuentes de El Comercio informaron que la versión extendida de su plan de gobierno recién será publicada en los siguientes días. El resumen, sin embargo, tampoco consigna referencias a las vacunas.

La mayoría de planes de gobierno se centra en la etapa de administración de la vacuna y once se manifiestan a favor de la inmunización de la población. Asimismo, de los partidos mejor ubicados en las encuestas, solo Victoria Nacional, el Partido Morado, el Partido Nacionalista y Somos Perú esgrimen algunas cuestiones que tienen que ver con la negociación o adquisición de vacunas.

Daniel Córdova, jefe de plan de gobierno de APP, uno de los partidos que no menciona en su hoja de ruta situaciones relacionada a la vacuna contra el COVID-19, explicó a El Comercio que el plan del partido fue elaborado en diciembre y el panorama sobre las negociaciones de la vacuna ha sido diferente. “Para todos ha sido una sorpresa desagradable que no hayan comprado las vacunas, que recién Francisco Sagasti se ponga las pilas”, comentó.

Sin embargo, consideró que tanto el sector privado como público deben trabajar juntos, pues “todo esfuerzo para comprar la vacuna es válido”. “Si hablamos del plan, la respuesta es que tenemos que hacer todos los esfuerzos público – privados. El esquema es permitir la libre importación, que el Estado haga todos los esfuerzos para importar, y que se utilice un sistema logístico privado y el de la Marina o Ejército”, propuso. La meta que plantean es que entre marzo y setiembre se logre la inmunización de entre 15 y 20 millones de peruanos.

Por su parte, Carlos Anderson, jefe del plan de gobierno de Podemos Perú y candidato al Congreso, dijo que la prioridad del partido es la salud y que se “perseguirán todas las vacunas” que estén disponibles. “Ningún plan de gobierno tiene todos los elementos que capturan la realidad. Lo que dice es que la salud es número 1”, expresó.

El candidato comentó también que hubiesen “esperado que para julio todos los peruanos estén vacunados”. “Nosotros hemos puesto un plan de gobierno que es el resumen que hemos hecho. Escrito el plan no es que estemos cruzados de brazos, seguimos trabajando en mirar la realidad para ir afinando los planes”, reiteró.

El médico Fernando Mejía comentó que el riesgo de que no existan planes claros de vacunación contra el COVID-19, por parte de los partidos que postulan, es un riesgo para lo poco avanzado hasta la fecha. “El temor principal de todas las personas que trabajamos en salud es que llegue un gobierno anti-vacuna”, dijo. “A todos los partidos habría que exigirles continuar con la estrategia de vacunación contra el COVID-19”, añadió.

Además, Percy Mayta-Tristán, director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación de la Universidad Científica del Sur, comentó que por la fecha de llegada de las vacunas es claro que el nuevo gobierno va a estar encargado de implementar la mayor parte del proceso de vacunación. Por tanto, el riesgo de no tener un escenario claro “es que un partido que aspira a la Presidencia, y no considere el tema COVID-19 y la vacunación como parte de la respuesta, queda claro que o no saben, o no están interesados, y eso es lo riesgoso”.

Mejía, por su parte, comentó que la vacuna -independientemente de quién la traiga al país- debe ser un bien público. “Creo que todos son claves en este momento, y cómo se puede lograr que la mayor cantidad de personas sean vacunadas en el corto tiempo”, agregó.

En tanto, Mayta-Tristán coincide en que el Estado debe garantizar que todos puedan ser vacunados. “Si hacemos una estrategia diferenciada, podríamos no llegar al objetivo porque la única forma para superar esto es que todos y todas nos vacunemos”, concluyó. Resaltó también que el Perú “es uno de los países en Latinoamérica y el mundo que tiene un mejor esquema de vacunación”. Aunque, este será también un reto mayor.

1. Victoria Nacional – Esfuerzos públicos y privados

George Forsyth (Victoria Nacional) (Foto: Violeta Ayasta | GEC)

El partido Victoria Nacional, cuyo candidato a la Presidencia de la República es George Forsyth, inicia la exposición de su propuesta para la aplicación de vacunas en Perú tomando como antecedente el ralentizado proceso de adquisición que estas han significado. “El gobierno de transición debería convocar técnicos de los partidos con candidatos presidenciales, porque al final será el gobierno entrante el que tenga que cargar con el anda de la falta de vacunación”, sugieren en el plan de gobierno.

Sin embargo, Victoria Nacional es partidario de que el registro, importación, almacenaje y administración de vacunas no recaiga solo en el Estado, sino en el sector privado. Según el partido, el aparato estatal “no está preparado” tampoco para asumir la farmacovigilancia. Por tanto, que en estos procesos el sector privado debería tener participación.

El partido que lidera Forsyth en estas elecciones generales sostiene que la eficiencia para la inmunización de la población se logrará de dos formas: que el Estado se encargue de la vacunación en las poblaciones de bajos recursos, y que quienes cuentan con los medios suficientes tengan la opción de hacerlo a través de privados.

Finalmente, si bien la administración de vacuna no es obligatoria en el país, el partido menciona que deben plantearse mecanismos para que la mayor parte de la población esté inmunizada. Para ello, proponen que quienes no estén vacunados contra el COVID-19 tengan las mismas restricciones de aquel ciudadano que no acude a votar.

2. Fuerza Popular – Vacunación “adecuada y paulatina”

Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia por Fuerza Popular.

En cuanto al control de la pandemia de coronavirus, el partido Fuerza Popular, cuya candidata es Keiko Fujimori, contempla como una de sus propuestas para la contención de la transmisión del virus la administración “adecuada y paulatina” de vacunas. El plan de gobierno establece que estas deben tener una eficacia no menor a 70% y se debe haber demostrado la “carencia de efectos adversos”.

El Comercio informó el pasado 9 de enero que estos son los niveles de eficacia a los que llegan las siguientes vacunas contra el COVID-19: Sinopharm (79,34%, en promedio), AstraZeneca/Oxford (70,4%, en promedio), Pfizer/BioNTech (95%), Instituto Gamaleya de Rusia (92%), Moderna (95%).

Sin embargo, Fuerza Popular en su plan de gobierno solo menciona las vacunas de dos laboratorios, cuyo traslado y almacenamiento representa un esfuerzo adicional. “Las vacunas que han demostrado una eficacia preliminar de más de 90% son de Moderna y Pfizer, pero dichas vacunas tendrán un problema logístico en Perú para su distribución”.

Añaden que, por lo tanto, “el costo de mantener dicha temperatura es muy elevado, se necesitaría camiones congeladores que sean capaces de llegar a los pueblos más recónditos, manteniendo la temperatura a -70º C porque no es posible llevar las vacunas en coolers”. Fuerza Popular concluye que esta logística “será muy difícil en el Perú”.

Respecto al proceso de vacunación, esta será desplegada a través de brigadas lideradas por los gobiernos locales, pero el partido sugiere que sean apoyados por sectores como la iglesia, empresas privadas, Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, entre otros. La rectoría será del Ministerio de Salud (Minsa).

“Los planes estratégicos locales, poblacionales y etarios, la logística y las prioridades se estructurarán de acuerdo con las características de almacenamiento y puesta de las vacunas que el Perú tenga a disposición”, concluyen.

3. Partido Morado – “Mapeo previo” para evaluar posibles contingencias

Julio Guzmán, candidato a la Presidencia por el Partido Morado. (Foto: Grupo El Comercio)

De llegar a ser gobierno, el Partido Morado recibirá también lo avanzado y pendiente durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, quien antes de asumir la Presidencia fue precandidato a la Vicepresidencia en la lista de Julio Guzmán.

En su plan de gobierno, el equipo de Guzmán ha desarrollado acciones contra la pandemia que incluyen la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Sobre esto, mencionan que será necesario tener un “mapeo previo” del número de dosis que hay en Perú desde abril 2021 en adelante.

Según esta hoja de ruta, esto dará pie a iniciar también las negociaciones por los canales diplomáticos de Perú para posibles contingencias como, por ejemplo, préstamos de urgencia que se tengan que hacer con países que tienen excedentes hacia junio 2021. “El gobierno del Partido Morado en el 2021 continuará todo esfuerzo iniciado por la administración actual para la adquisición de las dosis requeridas, poniendo como prioridad máxima la protección de las vidas de las personas dentro del territorio nacional”, precisan.

Por otro lado, la vacunación está también contemplada en la reactivación del sector gastronómico. Uno de los protocolos es que el turismo externo deberá cumplir con indicaciones más estrictas, como la prueba y vacuna “de preferencia”.

4. Juntos por el Perú – Vacunación masiva

Verónika Mendoza, candidata a la Presidencia por Juntos por el Perú. (Foto: Facebook Verónika Mendoza)

El partido liderado en estas elecciones generales por Verónika Mendoza tiene como uno de sus ejes programáticos el impulso de un plan llamado “Programa de Emergencia” para responder como Estado y sociedad ante la pandemia. Uno de los puntos es priorizar el control de contagios y la masificación de las vacunas. La meta de Juntos por el Perú es que toda la población esté vacunada contra el COVID-19 al primer semestre del 2022.

En lugar de la comercialización de vacunas, el partido apuesta por que estas sean un bien público. El plan de vacunación, además, está contemplado para la reactivación de la economía y empleo: “Para acabar con el desempleo masivo en las ciudades del Perú se requieren entonces una política macroeconómica expansiva, con fuertes estímulos monetarios y fiscales, así como la adquisición por el Estado peruano de una vacuna contra el COVID-19”, exponen.

5. Acción Popular – Vacunación masiva

Yonhy Lescano, candidato a la Presidencia por Acción Popular. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Al igual que los demás partidos, Acción Popular contempla a la vacunación como una de las medidas para ponerle fin a la pandemia a partir de la inmunización de la población.

También proponen la provisión de oxígeno medicinal, compra y realización de pruebas moleculares masivas, distribución gratuita de medicamentos esenciales para el tratamiento del COVID-19, también “asegurar la compra de la vacuna en el tiempo más breve, vacunación masiva apenas sea posible”.

Pero el plan no detalla, por ejemplo, cómo continuarían las negociaciones entre el Perú y las farmacéuticas, de llegar Acción Popular a ser gobierno, o cómo sería esta vacunación masiva que proponen.

6. Partido Nacionalista – Asegurar el suministro, organización y logística para las vacunas

El exmandatario Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista. (Foto: Paolo Aguilar/ EFE)

El Partido Nacionalista, que postula en estas elecciones al expresidente Ollanta Humala, contempla también un plan de vacunación para la población contra el COVID-19. Indican que, una vez recibidas las vacunas, se iniciará “el procedimiento de vacunación, por el sistema de salud” y se atenderá de manera prioritaria a las personas con secuelas del coronavirus. La prioridad será, precisan, atender de forma “urgente” la salud, vacunar y considerar una estrategia para las consecuencias médicas de la pandemia.

De llegar a ser gobierno nuevamente, el objetivo del partido es asegurar el suministro, organización y logística para la vacunación. Además, hay una serie de planes que el partido detalla para las metas de vacunación.

Algunas medidas son: mejorar la capacidad de negociación y gestión para adquirir las vacunas y suministros; renovar y ampliar la cadena de frío a nivel nacional; gestionar la comunicación para que la población acepte la vacuna; vigilar las posibles reacciones adversas y tener un financiamiento para esta atención; promover asociaciones de gobierno a gobierno para crear un “Centro Nacional de Investigaciones Médicas y de Vacunas”.

Finalmente, las metas que tiene el Partido Nacionalista respecto a las vacunas es contar con una adecuada cadena de frío para asegurar una inmunización escalonada de la población entre el 2021 y el 2022. Además, que las campañas de comunicación aseguren a la población información veraz y oportuna sobre las vacunas, y que este año se implemente el sistema de vigilancia a efectos adversos.

7. Somos Perú – Lograr el 100% de población vacunada

Daniel Salaverry, candidato presidencial por Somos Perú. (Foto: GEC)

El partido político Somos Perú contempla, como una de sus políticas públicas, garantizar la dotación y distribución oportuna de las vacunas contra el COVID-19. La meta que se plantean es lograr que el 100% de peruanos esté inmunizado contra el coronavirus, aunque no especifican una fecha probable para esto.

Sin embargo, contemplan también tener un padrón nominado de personas vacunadas. Una de las situaciones que precisan es que prevén se pueda iniciar la vacunación y tratamientos paliativos en el primer semestre del 2021. “Por ello, el nuevo Gobierno electo podrá, a partir del 28 julio de 2021, cuando asuma las riendas del país, replantear las medidas de aislamiento y llevar la economía y el empleo hacia la normalización plena”, agregan.

Por otro lado, una de las propuestas políticas de Somos Perú precisa que es necesario fortalecer el diálogo entre Perú y sus principales socios comerciales, que podría verse reflejado en un acceso preferente a las vacunas contra el COVID-19.

8. Democracia Directa – 70% a más de población inmunizada

La candidata al Congreso Rosa María Apaza, del partido Democracia Directa, promueve desde un grupo denominado “Organización Médica Peruana de Investigación (OMPEI)” un discurso en desmedro de las vacunas contra el COVID-19, sin basarse en evidencia científica. Sin embargo, el plan de gobierno de este partido sí contempla inmunizar a por lo menos el 70% de la población contra el coronavirus. Incluso, se plantean como meta llegar al 100% de ella al final de un eventual gobierno.

“Se vacunará al 100% de la población peruana contra la COVID-19 gradualmente. Asimismo, se implementará una estrategia social para enfrentar la pandemia de la COVID-19, se fortalecerá la organización familiar y comunitaria, y se fortalecerá el primer nivel de atención”, precisa Democracia Directa.

9. UPP - Vacunación para toda la población

Unión por el Perú (UPP), el partido que promueve la postulación del actual congresista José Vega, se encuentra aún en etapa de apelación ante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la inscripción de la lista.

Sin embargo, en el plan de gobierno compartido en la plataforma electoral del JNE han tomado en cuenta la inmunización de la población contra el COVID-19 a partir de la vacunación. “Para enfrentar la pandemia originada por el COVID-19 se incrementarán camas de hospitalización y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) suficientes, y la detección temprana y seguimiento de casos desde el primer nivel de atención, monitoreo y aplicación de tratamiento desde la detección de la enfermedad. Se garantizará el abastecimiento de oxígeno suficiente en todas las Redes de Salud. Se vacunará a toda la población, comenzando por los grupos de mayor riesgo”, precisan.

10. Frente Amplio - Vacunación para toda la población

El Frente Amplio, cuyo candidato a la Presidencia de la República es el excongresista Marco Arana, contempla como una de sus medidas políticas asegurar la dotación de vacunas contra el COVID-19 “para toda la población peruana” y que la vacunación sea desplegada junto a las “fuerzas cívicas y sociales, asegurando su participación para evitar prácticas discriminatorias y corrupción”. La meta de un eventual gobierno del Frente Amplio es que el Perú sea “productor de medicinas, instrumentos médicos y vacunas”.

11. Renacimiento Unido Nacional (RUNA)

El partido político Renacimiento Unido Nacional (RUNA) menciona entre sus objetivos estratégicos para la dimensión económica el “control eficiente de la pandemia y la vacunación universal en el menor tiempo posible”, aunque no se especifican las demás acciones.

