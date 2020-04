El pasado martes, los organismos electorales tuvieron su primera reunión -de manera virtual- desde el inicio de la crisis producida a raíz del COVID-19. La principal conclusión fue la necesidad de definir el cronograma electoral, pero también se comenzaron a deslizar propuestas respecto a las elecciones internas que deben realizar los partidos políticos, a finales de este año, con miras a armar sus listas de candidatos para el 2021.

Fuentes que participaron de la reunión virtual indicaron que desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se propuso evaluar la posibilidad de realizar las elecciones internas de los partidos a través del voto electrónico no presencial. Esto en el marco de las reglas de aislamiento social que se vienen cumpliendo por el estado de emergencia originado por el coronavirus.

Este Diario buscó conversar con la ONPE sobre la propuesta pero desde el área de prensa se limitaron a respondernos que “no hay nada oficial”. Desde los otros entes electorales especificaron que la propuesta no puede ser oficializada debido a que se trata de un planteamiento preliminar. Dijeron también que están sujetos a las leyes que emita el Congreso sobre las elecciones internas. En el Parlamento existe consenso para suspender las elecciones primarias y se han presentado cuatro proyectos en busca de establecer los mecanismos para las internas.

De los cuatro proyectos, solo el de Carolina Lizárraga (Partido Morado, Lima) plantea utilizar el voto electrónico no presencial. “La Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza las elecciones internas, las que podrán ser de manera electrónica y no presencial”, dice el punto 3 de las disposiciones complementarias transitorias del proyecto. En sus disposiciones complementarias finales, el proyecto propone declarar de interés público que los organismos electorales recurran a herramientas “que permitan a los electores o un importante porcentaje de estos, ejercer el derecho de manera no presencial, a través de mecanismos como el voto electrónico no presencial o el voto postal”. Esto último ya para el proceso electoral del 2021.

Los otros proyectos proponen que las elecciones internas sean organizadas por los mismos partidos y solo se cuente con “apoyo técnico” de la ONPE. El voto electrónico ha despertado rechazo en varias fuerzas parlamentarias en el pasado, especialmente durante el periodo 2016-2019 donde la entonces legisladora Lourdes Alcorta (Fuerza Popular, Lima), presentó un proyecto para derogar la norma que faculta a la ONPE para implementar progresivamente el voto electrónico a nivel nacional. La iniciativa llegó a ser debatida en el pleno, pero pasó a un cuarto intermedio luego de que se alertara que no se contaba con la opinión técnica de los organismos electorales. Desde entonces, el referido proyecto quedó encarpetado.

La propuesta del voto electrónico no presencial ha sido planteada incluso por especialistas en materia electoral, como Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política. “Las elecciones internas de los partidos la ONPE debe organizarlas por medio del voto electrónico no presencial (VENP), que permite la participación sin riesgos de la gran mayoría de militantes. Se materializa aquello de un militante un voto. Ninguna otra modalidad lo garantiza. Esto se puede hacer, si se modifica el calendario electoral, en el verano próximo. No es posible que los partidos quieran elegir a los candidatos por delegados. No hay razón para que este tipo de elección no sea altamente participativa, lo que es posible por Internet”, escribió Tuesta en su más reciente columna publicada en este Diario.

Las elecciones internas, según el borrador del cronograma electoral elaborado antes de la pandemia del COVID-19, establecía que las elecciones internas se realizarían en agosto y las primarias en noviembre. Sin embargo, ahora que es casi in hecho que el Congreso suspenderá las primarias, especialistas como José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, han planteado que las internas puedan correrse a noviembre o incluso diciembre. Pero todo está en manos del Congreso, tanto los mecanismos de elección de candidatos como la posibilidad de poder utilizar el voto electrónico no presencial para el referido proceso.

Medidas a mediano y largo plazo

Otro punto abordado en la reunión de los organismos electorales está relacionado al padrón electoral. El pasado 11 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a través de una resolución de jefatura, dispuso el cierre del padrón para el proceso electoral de los comicios generales del 2021. El paso siguiente es que Reniec envíe el padrón, el próximo 14 de agosto, al Jurado Nacional de Elecciones. Este último tiene hasta el 13 de setiembre para la aprobación definitiva del referido padrón.

Lo que debe ocurrir hasta el 14 de agosto, es que el JNE establezca los lineamientos para que la Reniec envíe información preliminar del padrón para un análisis previo. Con la información recibida, el máximo ente electoral realiza una fiscalización de campo, según explicaron las fuentes de los organismos electorales.

Producto del análisis previo, el JNE remite sus observaciones al Reniec para las correcciones respectivas, antes del envío definitivo que deben realizar el 14 de agosto. Lo que se evalúa ahora, dadas las circunstancias por el estado de emergencia nacional por el coronavirus, es la pertinencia de realizar una fiscalización de campo, puesto que esto implica un desplazamiento de un equipo grande a nivel nacional que realice visitas a domicilios. La fiscalización tiene por objeto verificar que los domicilios de los ciudadanos correspondan en los hechos a los declarados en sus DNI.

Por último, en la reunión de los organismos electorales se recibieron otras propuestas para el mismo proceso de abril del próximo año, tanto las dadas de manera pública como las de Fernando Tuesta, así como las entregadas de manera interna. En este último caso está la propuesta del magistrado del JNE, Jorge Rodríguez Vélez. Semanas atrás, había adelantado a El Comercio que propondría sugerir al Congreso una propuesta de ley para que el voto para las personas mayores de 60 años ya no sea obligatorio, así como modificaciones a las condiciones para la segunda vuelta.

También propuso que las mesas de sufragio tengan un máximo de 150 electores, además de ampliar su horario de atención. En esa línea, su planteamiento busca que las personas mayores de 50 años, gestantes y personas con discapacidad cuenten con un horario exclusivo para votar.

Los organismos electorales volverán a reunirse de manera virtual durante la próxima semana. Todos están a la espera de que el Congreso pueda definir la situación de las elecciones primarias y las internas para poder establecer el cronograma electoral.