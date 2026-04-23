Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Arriola anuncia que volverán a solicitar mesas especiales para policías en próximos comicios. (Foto: Andina)
Arriola anuncia que volverán a solicitar mesas especiales para policías en próximos comicios. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que el 80% de los efectivos policiales a nivel nacional logró emitir su voto durante la reciente jornada electoral, pese a las dificultades logísticas y la ausencia de mesas especiales para personal desplazado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.