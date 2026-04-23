El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que el 80% de los efectivos policiales a nivel nacional logró emitir su voto durante la reciente jornada electoral, pese a las dificultades logísticas y la ausencia de mesas especiales para personal desplazado.

“Tengo el reporte de la Dirección de Recursos Humanos que ha votado el 80% de los policías a nivel nacional como nunca antes ha sido” , señaló en declaraciones a Canal N, al destacar el nivel de participación alcanzado por la institución.

#AlFinalDelDía | Óscar Arriola, comandante general de la PNP: Tengo el reporte que ha votado el 80% de los policías a nivel nacional



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Arriola explicó que la PNP solicitó con anticipación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la habilitación de mesas especiales para 19.870 policías que prestaban servicio fuera de su lugar de votación. Sin embargo, indicó que este pedido no fue atendido.

Según detalló, la institución desplegó a 61.310 efectivos en 10.336 locales de votación a nivel nacional, lo que obligó a implementar medidas internas para garantizar el derecho al sufragio. Estas incluyeron la organización de turnos que permitieran a los policías acudir a votar antes o después de cumplir sus funciones.

En ese sentido, precisó que los agentes que iniciaban labores en la mañana podían sufragar en el horario de la tarde, mientras que aquellos asignados al turno vespertino votaban en la mañana, a fin de asegurar su participación en el proceso.

Finalmente, el comandante general adelantó que la PNP volverá a solicitar la habilitación de mesas especiales para los próximos comicios previstos hasta el 7 de junio, con el objetivo de mejorar las condiciones de voto del personal policial y garantizar plenamente este derecho.