El comandante general de la PNP, Oscar Arriola, dijo que a la fecha se han reportado 27 casos de actas rotas, destruidas o robadas a nivel nacional luego de las elecciones generales que se llevaron a cabo el 12 y 13 de abril en medio de cuestionamientos por malos manejos del material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Arriola se presentó ante la mesa de trabajo para debatir la propuesta de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público con representantes de la Mesa Directiva, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y otras altas autoridades. Ahí reclamó sobre las demoras en las fiscalías para asumir casos policiales por falta de claridad en las competencias entre despachos.

“Hoy tenemos por lo menos 27 eventos a nivel nacional de actas rotas, destruidas, de actas hurtadas, de personal de la ONPE que ha hurtado actas, actas encontradas en la vía pública, otras dejadas en taxistas”, detalló.

El representante de la PNP continuó cuestionando que no haya una definición clara de qué fiscales del Ministerio Público deberían asumir estos casos, en contraste con la actuación policial, la cual destacó como flexible y ágil a la hora de lidiar con estos procesos.

“¿Con quién lo hacemos, con el de Chorrillos, con el de Villa María del Triunfo, de algún departamento? ¿Por qué la policía tiene organización flexible, ágil? ¿Por qué tenemos que ser tan engorrosos? ¿A eso queremos regresar?“, continuó Oscar Arriola.