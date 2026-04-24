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El comandante general de la PNP, Oscar Arriola, dijo que hay demoras en investigaciones por falta de claridad en las competencias de las fiscalías. (Foto: Congreso)
El comandante general de la PNP, Oscar Arriola, dijo que hay demoras en investigaciones por falta de claridad en las competencias de las fiscalías. (Foto: Congreso)
/ ERNESTO ARIAS
Por Redacción EC

El comandante general de la PNP, Oscar Arriola, dijo que a la fecha se han reportado 27 casos de actas rotas, destruidas o robadas a nivel nacional luego de las elecciones generales que se llevaron a cabo el 12 y 13 de abril en medio de cuestionamientos por malos manejos del material electoral por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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