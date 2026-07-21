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Resumen

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Oswaldo Vargas Cuéllar- candidato de Juntos por el Perú a la alcaldía de Lima- consideró que la postulación de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) como teniente alcalde “es una reelección encubierta”. Agregó que, si el partido del empresario no gana la contienda, no cree que este vaya a cumplir su rol como regidor metropolitano, si es elegido.

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