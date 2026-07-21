Oswaldo Vargas Cuéllar- candidato de Juntos por el Perú a la alcaldía de Lima- consideró que la postulación de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) como teniente alcalde “es una reelección encubierta”. Agregó que, si el partido del empresario no gana la contienda, no cree que este vaya a cumplir su rol como regidor metropolitano, si es elegido.

“Si no ha sido senador, qué va a continuar como regidor”, manifestó el también alcalde de Lurigancho-Chosica en una entrevista en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

— ¿Por qué postula a la alcaldía de Lima?

En primer lugar, como alcalde de Lurigancho-Chosica he demostrado [ejecución] de inversión y me he preparado para conducir Lima Metropolitana. En la ciudad hay una problemática tremenda, Lima es insegura y lo que se requiere es de un alcalde gestor y gerente. Un alcalde que conozca muy bien, técnicamente, los proyectos y las necesidades básicas de la población. Lurigancho-Chosica es un laboratorio sobre la problemática de la gran Lima. En mi distrito aún tenemos que reducir brechas, como en el servicio de agua potable, de transportes, salud, educación y seguridad. No es lo mismo gestionar Lurigancho-Chosica que Surco, Magdalena o Miraflores. Hemos ejecutado casi el 100% del presupuesto. Y en los trabajos de preparación [de cara al fenómeno de El Niño] estamos un pie adelante. Por ejemplo, somos el único distrito con barreras dinámicas. Estas barreras atrapan huaicos.

— El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ha advertido que no todas las barreras están en buenas condiciones. ¿Cuál es la situación en su distrito?

De las 22 barreras, solo dos no está en óptimas condiciones. Una que está en la quebrada Carosio colapsó, pero debajo de esa barrera hay tres más, lo que significa que va a sostener cualquier evento que pueda haber a futuro. Ya hemos dado el aviso y el ANIN va a considerar [una obra] en esa zona, que comienza a partir de octubre.

— ¿Y la otra barrera?

Sí, la otra barrera se encuentra a la margen izquierda, justamente a la altura de la zona de Santo Domingo. Ahí no entra la maquinaria pesada, solo la mano de obra. El trabajo es Manuel, se sacan las rotas poco a poco. Y por el difícil acceso no ha podido ser posible su mantenimiento. Pero las otras 20 barreras dinámicas están en nueve quebradas que están totalmente descolmatadas. Estas se encuentran totalmente operativas.

— La presidenta electa Keiko Fujimori se ha reunido, en los últimos días, se ha reunido con diferentes alcaldes distritales de Lima. ¿Usted estaría dispuesto a ir, a pesar de las discrepancias que tiene Roberto Sánchez, líder de su partido, con ella?

Yo soy un gestor público, soy un alcalde y tengo la responsabilidad de cumplir con los compromisos, sobre todo en esta época de emergencia. Y ya lo he demostrado, trabajé con el exalcalde de Lima Rafaél López Aliaga, cuando se construyó [un tramo] de la avenida Prialé y a pesar de que somos de distintos colores políticos hemos trabajado de la mano. Entonces, si el JNE le ha dado las credenciales a la presidenta de la República, pues yo como gestor tengo que reunirme y trabajar [con ella], sobre todo en esta época en la que viene El Niño costero.

"Si [López Aliaga] no ha sido senador, qué va a continuar como regidor [en caso pierda]", manifestó Vargas. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

— Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú, ha convocado marchas y ha señalado que los resultados de las elecciones no fueron transparentes. ¿Usted comparte esta postura? ¿Es momento de pasar la página?

Yo mantengo la postura de la alianza que tenemos con Ahora Nación y con Obras, en realidad nosotros hemos aceptado lo que el JNE ya declaró, a pesar de que hubo irregularidades. Mi posición es que hay que pasar la página, porque tenemos que enfrentar a El Niño costero, tenemos que estar unidos todos para trabajar de la mano. En ese sentido, yo me pongo a disposición para trabajar con el nuevo gobierno.

— Sánchez obtuvo una menor votación a la de Pedro Castillo en el 2021. ¿Qué autocrítica cabe desde Juntos por el Perú?

Es importante generar confianza a la población y bueno, hubo idas y vueltas en cuanto a la información que manejó cierto sector de la prensa […] Saludo a ese 34% [de Lima] que votó por Juntos por el Perú en la segunda vuelta. Aquí, en Lima, hay mucha gente que viene del interior del Perú y nosotros como partido hemos buscado trabajar por los más vulnerables, cerrar brechas, sobre todo en el servicio de agua potable. Nosotros como distrito no tenemos por qué invertir en agua, le corresponde a Sedapal, pero estoy invirtiendo más de S/10 millones para darle agua a Lurigancho-Chosica.

— En la primera vuelta de las elecciones generales, Sánchez tuvo entre 3% y 4% de votos válidos en Lima. Y en el balotaje aumentó a más de 30%. ¿Cómo piensa usted enfrentar la resistencia que hay en la capital a Juntos por el Perú?

Mire, yo le manifesté a Roberto Sánchez que el discurso en Lima en distinto. El discurso en la capital está más orientado a qué proyectos y obras requiere la población. También sobre qué se hará en seguridad ciudadana. ¿Y qué va a pasar con el transporte y la informalidad? Entonces, el discurso es distinto [al de la campaña nacional]. Nuestra propuesta [para la Presidencia] iba en el camino de reducir brechas, el tema del saneamiento, pero faltó tiempo. Teníamos 3,5% o 3,8% [en la primera vuelta] y pasamos a 34% en promedio en Lima. Y en Lurigancho-Chosica llegamos a cerca del 47%. Entonces, que un candidato, en este caso yo, brinde confianza con un discurso creíble. Hemos demostrado capacidad de ejecución.

— El JNE le ha ordenado al JEE tramitar la postulación de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima. ¿Cómo toma usted esta decisión? ¿Es una reelección encubierta?

Sí, para mí, [su postulación] es una reelección encubierta. Yo saludo a López Aliaga, he trabajado con él, hemos articulado esfuerzos como Mancomunidad Lima Este y como alcalde de Lurigancho-Chosica, pero esto es una reelección encubierta. Vamos a ver qué sucede más adelante, [si gana Renovación Popular], si el doctor Rubio enuncia o no. Pero esto [la decisión del JNE] se ha dado más que nada por presión. Y si López Aliaga no logra la alcaldía de Lima, no creo que vaya a continuar como regidor. Si no ha sido senador, qué va a continuar como regidor.

— El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ha propuesto crear una policía municipal. ¿Qué propone usted en seguridad ciudadana?

Mi propuesta es que Lima Metropolitana sea una región, como un gobierno regional, el liderazgo será distinto al que tiene en la actualidad…

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— Pero la Municipalidad de Lima ya tiene funciones de gobierno regional…

Sí, pero mira, el Callao que es más pequeño es gobierno regional y Lima Metropolitana, no. Ahí está el gran problema, porque puedes decir “voy a hacerlo”, pero no puedes, porque no tienes los brazos. Por lo tanto, es importante impulsar que Lima Metropolitana sea un gobierno regional y que esto le permita potenciar mayores recursos. Inclusive, un canon minero. ¿De qué sirve tanto discurso sobre “vamos a reducir la inseguridad si no hay recursos? En Lurigancho-Chosica hemos logrado 12,3 millones de soles por parte del Ministerio del Interior para un proyecto. Hemos mejorado el equipamiento, hemos comprado 18 camionetas, hemos adquirido armas no letales para los serenos, tenemos casi de 550 serenos…

— ¿Las armas no letales que adquirió son pistolas eléctricas?

No, no son las pistolas eléctricas que utilizó, la otra vez, Carlos Bruce. Pero sí se requieren. Tenemos toda la capacidad técnica para lograr que Lima sea más segura […] Lo que yo siempre he pensado y he hablado hasta con generales de la Policía es que los gobiernos locales deben tener facultades sobre la policía, que el gobierno transfiera esas funciones y tener al comisario a cargo de la autoridad local.

— La Vía Expresa de Paseo de la República es asociada a Luis Bedoya Reyes. ¿Cuál sería, en caso usted sea elegido alcalde de Lima, su obra emblemática?

Hay obras que se ven y otras obras que no se ven, como por ejemplo reducir la brecha en el acceso al agua. Para mí también es importante continuar con las líneas de metro, la 3 y el tren Lima-Chosica, que es un proyecto chosicano. Esta obra la voy a impulsar, no la sacó el alcalde anterior ni tampoco el actual. Soy ingeniero y conozco muy bien el tema.

— Cuando llegaron los trenes se cuestionó que no había paraderos, ¿qué obras se requieren para que este servicio se concrete? ¿Y cómo valora la gestión de López Aliaga en este punto?

Con López Aliaga hemos trabajado juntos en la avenida Prialé, nosotros lo ayudamos a recuperar esa vía. Hoy la población de Chosica llega en un máximo de 1 hora y 20 minutos, salvo que haya tráfico. Sobre el tren Lima-Chosica es importante brindar seguridad a la población y a los pasajeros. Si un tren de una sola vía se utiliza y no tiene parámetros de seguridad va a ser complicado. Primero se deben mejorar las vías del tren, luego enmallar toda la ruta. ¿Qué ha faltado por parte de la gestión actual? La planificación para que esos trenes no queden guardados.

— ¿Y en cuánto tiempo se haría todo esto? Además, de las obras que mencionó, se debería construir paraderos.

Mira, si hay una decisión política, porque en realidad le han puesto trabas al tren Lima-Chosica, en un año. Pero antes, el MTC debe dar la certificación sobre la operatividad de las locomotoras y de los vagones. Si no está el certificado del MTC, no puede salir a operar.

— El último gobierno de izquierda en Lima fue el de Susana Villarán. Tuvo aciertos como instalar el corredor azul en la Av. Arequipa, pero estuvo marcado por el Caso Lava Jato. ¿Por qué la capital debería volver a confianza en esta tendencia?

Mire, más allá de que sea un gobierno de izquierda, aquí lo que se quiere es un alcalde que sepa gestionar. Eso es lo importante y yo ya lo he demostrado. Cuando uno llega a ser autoridad no tiene color político. Por ejemplo, Barrantes, en su momento, trabajó por la gente más vulnerable e implementó el programa del vaso de leche y hasta hoy está la necesidad de reducir la anemia. Más allá de las ideologías políticas, Lima quiere un bien gerente, un buen gestor y un alcalde que esté a la altura de las expectativas para reducir brechas, como en el servicio de agua.