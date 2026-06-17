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País para Todos, exige al JNE tener 7 escaños en Cámara de Diputados. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
País para Todos, exige al JNE tener 7 escaños en Cámara de Diputados. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

El partido País para Todos aseguró que, de acuerdo con su interpretación de la Constitución y la normativa electoral vigente, le corresponden siete escaños en la Cámara de Diputados del próximo Congreso Bicameral, por lo que pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisar el criterio aplicado para la distribución de curules.

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