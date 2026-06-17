El partido País para Todos aseguró que, de acuerdo con su interpretación de la Constitución y la normativa electoral vigente, le corresponden siete escaños en la Cámara de Diputados del próximo Congreso Bicameral, por lo que pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revisar el criterio aplicado para la distribución de curules.

A través de un comunicado, la agrupación que llevó a Carlos Álvarez como candidato a la Presidencia, señaló que superó la barrera electoral del 5% de la votación nacional válida.

Sin embargo, cuestionó que el JNE esté aplicando una interpretación que, según sostuvo, favorece a otros partidos.

País para Todos.

“El JNE viene aplicando la interpretación más restrictiva de la norma, una decisión que beneficia únicamente Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras, y que deja sin representación a miles de peruanos que expresaron su voluntad en las urnas a favor de País para Todos”, señala el comunicado.

“La ley permite una interpretación distinta, plenamente válida, que sí respeta el voto ciudadano y los principios democráticos”, agregó.

En ese sentido, exigió al organismo electoral “corregir su criterio” y sostuvo que, en democracia, debe prevalecer una interpretación que garantice una mayor representación de los votos emitidos.

El partido informó que presentó un informe técnico-legal ante el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en el que solicita que se tome en cuenta dicho documento durante el proceso de distribución de los escaños de la Cámara de Diputados.

“SOLICITO tener en cuenta el informe que se adjunta al momento de dilucidar la distribución de escaños de la Cámara de Diputados, examinando a profundidad las interpretaciones que fluyen del referido artículo 20° de la Ley N° 26859 y que favorecen la participación de un sector significativo del electorado que País para Todos representa, teniendo en consideración que el artículo 187° de la Constitución Política consagra el principio de representación proporcional para las elecciones pluripersonales como son las elecciones parlamentarias", señala el documento dirigido a Roberto Burneo.