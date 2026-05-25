Resumen

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La organización sostuvo que cada ciudadano tiene el derecho de decidir “soberanamente” su voto. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
La organización sostuvo que cada ciudadano tiene el derecho de decidir “soberanamente” su voto. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

El partido País Para Todos informó que no asumirá una adhesión institucional a ninguna de las candidaturas que participarán en la segunda vuelta electoral: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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