El partido País Para Todos informó que no asumirá una adhesión institucional a ninguna de las candidaturas que participarán en la segunda vuelta electoral: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

A través de un comunicado difundido por su comisión política, la agrupación que llevó a Carlos Álvarez como candidato presidencial, indicó que más de un millón 300 mil peruanos respaldaron su propuesta en los comicios debido a que representaban “una alternativa firme frente a la inseguridad” y una opción distinta ante la polarización política.

Comunicado de País para Todos.

“En coherencia con esa posición y con el mandato recibido de nuestros electores, el partido ha decidido no asumir una adhesión institucional a ninguna de las candidaturas que participarán en la segunda vuelta electoral”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, la organización sostuvo que cada ciudadano tiene el derecho de decidir “soberanamente” su voto, sin imposiciones ni presiones políticas. En esa línea, remarcó que los partidos deben representar ideas y propuestas para el país, pero no reemplazar “la voluntad” de los electores.

Finalmente, País Para Todos aseguró que mantendrá su independencia política y continuará trabajando “por un Perú seguro, con estabilidad, desarrollo y unidad nacional”.