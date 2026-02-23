País para Todos: La historia de sus listas al Congreso con candidatos de relleno

En el corazón de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, existe un candidato de País para Todos, el partido que lidera Carlos Álvarez, que aspira por un escaño como diputado en Junín, una región que está a más de 250 kilómetros de distancia.

Carlos Álvarez en campaña presidencial. Foto: Facebook País Para Todos

Esta es la historia de Gustavo Tenorio y sus dos hermanos que fueron inscritos como candidatos para las elecciones 2026, pero ninguno muestra señales de realizar actividades de campaña y uno de ellos incluso dijo no saber que estaba postulando.

Gustavo Adolfo Tenorio Huamaní es un técnico de la Línea 2 del Metro de Lima, en el distrito de Santa Anita, según consta en su propia hoja de vida presentada ante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Su nombre figura, junto al de sus dos hermanos, en las listas de candidatos de País para Todos. Mientras que Gustavo Adolfo fue inscrito para diputado en Junín, Jorge Rigoberto figura como candidato a Senado Nacional e Ingrid Salomé para el Parlamento Andino.

JNE confirma exclusión de candidaturas de Perú Moderno y Frente de la Esperanza. (Foto: Andina)

Los tres hermanos figuran en el padrón de afiliados de País para Todos desde julio de 2024, sin ningún cargo dirigencial, sin ninguna trayectoria política conocida, y sin experiencia en el sector público. En sus hojas de vida ingresadas ante el máximo ente electoral, Gustavo consigna ser técnico, Ingrid dice ser vendedora y en el caso de Jorge, la casilla de experiencia laboral figura vacía.

Han sido las hojas de vida el principal escollo para la inscripción electoral en bloque del clan familiar. Hasta la fecha, se han declarado improcedentes las candidaturas de Jorge e Ingrid por inconsistencias al no consignar fecha, firma ni huella dactilar en sus respectivas hojas de vida. A esto se suma que Jorge tampoco brindó el número de expediente completo de las dos sentencias firmes que existen en su contra: una por obtener financiamiento por medio de información fraudulenta (del 2023) y por omisión a la asistencia familiar (del 2025). El personero legal del partido no subsanó las observaciones, según consta en las resoluciones de improcedencia de las candidaturas.

A diferencia de otros partidos donde pujan por subsanar y llegar con sus listas completas, en País para Todos parece no haberles importado resolver los casos de dos de los tres hermanos Tenorio Huamaní.

—Sin rastro—

A lo largo de dos semanas, este Diario intentó comunicarse con el candidato Gustavo Tenorio, quien se mantiene en carrera para el Congreso, para conocer su plan de trabajo de campaña en la región Junín. Llamamos al número telefónico que obtuvimos y le dejamos mensajes, pero este nunca respondió.

En sus Documentos Nacional de Identidad (DNI), Gustavo e Ingrid registran el mismo domicilio en San Juan de Lurigancho. Fuimos a buscarlos a dicho domicilio, pero nos recibió su madre, quien alegó que se encontraban trabajando y que desconocía de su carrera política y sus postulaciones en la actual campaña. Vale anotar que,

Tras insistentes llamadas a lo largo de dos semanas, logramos comunicarnos con Jorge Tenorio. “Yo pertenecí al partido, he sido militante porque vi con buenos ojos una opción nueva en la que confío. Pero ya no tengo nada que ver, nunca he postulado; presenté mi documento y he renunciado al partido”, alegó. En los registros oficiales del JNE, Jorge Tenorio aún figura como afiliado de la agrupación de Carlos Álvarez.

Distinta es la versión del partido amarillo. Consultados al respecto, el equipo de prensa aseguró que Jorge Tenorio sí presentó su postulación, pero fue decisión del JNE retirarlo. Pedimos poder entrevistar a su hermano, Gustavo Tenorio, el postulante de Junín, pero desde el mismo equipo de prensa alegaron no tener su número telefónico.

Entre sentencias, postulaciones negadas y candidatos inubicables se desarrolla la contienda electoral de País para Todos. El partido amarillo lleva una carretera en su logo, y pareciera que se trata de una carretera improvisada llena de rellenos.