Las discrepancias se producen por apuestas electorales divergentes y disputas de poder: quiénes controlan los partidos y definen las listas, informaron diversas fuentes de El Comercio.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El caso más emblemático es el del partido Todo con el Pueblo (TCP), que tiene como líder a Pedro Castillo, condenado a 11 años de prisión por el golpe de Estado de diciembre del 2022.

La agrupación apareció el pasado jueves 15 como aliada de la coalición Venceremos, que postula a Ronald Atencio a la presidencia de la República. No obstante, esa adhesión no expresa una posición orgánica del partido.

Se trata de una facción encabezada por el exministro Nicolás Bustamante (Transportes y Comunicaciones), quien oficialmente es secretario general del partido. Este sector decidió sumarse a Venceremos con la mira puesta en las elecciones regionales y municipales, apostando por una alianza que les permita mantener presencia territorial y candidaturas locales.

La otra facción —la que responde directamente a Castillo— se mantiene alineada con Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, de cara a las elecciones generales. Desde esta vereda sostienen que Bustamante ya no tiene legitimidad interna y que actúa por cuenta propia.

La ruptura no es reciente. En octubre pasado, el propio Castillo utilizó sus redes sociales para anunciar que retiraba su confianza a Bustamante, a quien acusó de haber “traicionado” el encargo que se le dio en febrero del 2024 para inscribir formalmente a TCP.

La situación de APU

Otro caso es el de Adelante Pueblo Unido (APU), del exprimer ministro Aníbal Torres y la exministra de la Mujer Anahí Durand. Mientras el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de APU aprobó formalmente una alianza con Venceremos, Durand postula al Senado por Juntos por el Perú.

El candidato presidencial de Venceremos, Ronald Atencio, aseguró que la decisión institucional ya está tomada, más allá de disidencias individuales.

“Lo que ha hecho cada organización es consultar a su CEN, que es el órgano de decisión y de gobierno. APU, como organización política, ha decidido firmar una alianza; si existe algún disidente postulando por otro partido, seguramente lo hay, pero eso no afecta la decisión institucional del propio partido”, dijo a El Comercio.

Sobre la situación de Durand, añadió: “Entiendo que la compañera Durand está postulando por otra organización política y no sé cómo habrá votado en su interna. Aquí lo que prevalece es el acuerdo mayoritario del partido”.

En tanto, Durand aseguró a este Diario que la alianza con Venceremos se limita a las elecciones regionales y municipales, mientras que el entendimiento con Juntos por el Perú rige para los comicios generales. No respondió cómo se evitará que este esquema de alianzas cruzadas genere confusión entre los electores afines a su partido.

El propio Atencio dijo que el entendimiento con APU está circunscrito, por ahora, al ámbito subnacional, pero añadió que la militancia de ese partido también podría apoyarlo en su carrera por llegar a Palacio.

“Es para las regionales y municipales. Sobre las elecciones nacionales, todavía no lo hemos analizado; existe la libertad de cada militante de decidir a qué candidatura apoya”, señaló.

“Hay un grupo de militantes de distintas organizaciones, no solamente de APU, que están de acuerdo con mi candidatura, pero todavía no ha habido una decisión formal del partido; por el momento es algo espontáneo”, añadió.

Dos bloques

Por un lado, Juntos por el Perú participa en las elecciones generales aliado con la facción oficial de Todo con el Pueblo, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUC) del exministro Hernando Cevallos, un sector de APU y figuras cercanas a la ex primera ministra Betssy Chávez y al etnocacerista Antauro Humala.

Sánchez lidera la alianza informal denominada Juntos con el Pueblo.(Foto: Congreso)

A ese conglomerado lo han denominado “Juntos con el Pueblo”, aunque no existe una alianza electoral inscrita con ese nombre.

Del otro lado, la alianza Venceremos, integrada por Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, y Voces del Pueblo, del sentenciado por afiliación terrorista Guillermo Bermejo, sumó a Unidad Popular, de Duberlí Rodríguez; al expartido Runa, de Ciro Gálvez; a Patria Roja, así como facciones de APU y de Todo con el Pueblo, entre otros grupos.

La fragilidad de estas coaliciones se refleja en los trámites ante el sistema electoral. Atencio confirmó que la alianza Venceremos intentó presentar su documentación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el último jueves, para las elecciones municipales y regionales, pero decidió retirarla temporalmente por observaciones preliminares.

“Fuimos al Jurado, pero antes de presentar hicimos una revisión de la documentación y se advirtió que no había consistencia en los documentos de todos los partidos”, contó.

“Para evitar observaciones innecesarias o problemas de trámite que demoren la alianza, hemos preferido retirar todo hoy [jueves 15] para subsanarlo y luego presentarlo”, añadió.

Venceremos no concretó el jueves la presentación de los documentos necesarios para conformar una alianza electoral de cara a los comicios municipales y regionales. Foto: Fernando Sangama / GEC

Uno de los puntos críticos es, precisamente, la situación de TCP. “Si ellos no logran cumplir con la formalidad, no podrán firmar la alianza electoral y solamente quedarán como aliados políticos”, adelantó Atencio. En contraste, aseguró que APU sí tiene toda su documentación en regla.

Marcan distancia de Venceremos

Iber Maraví, exministro de Trabajo, es el vocero político de Castillo. Foto: Ministerio de Trabajo)

Desde el entorno del expresidente Castillo señalaron que él tiene la conducción política de TCP y que mantiene la alianza con Juntos por el Perú. Así lo sostuvo Iber Maraví, exministro y vocero político del exmandatario, en diálogo con El Comercio.

“Todo con el Pueblo está liderado por el presidente Pedro Castillo. Se hizo cargo de la presidencia del partido en el último congreso realizado. Es de conocimiento público que el partido está participando en la alianza política Juntos con el Pueblo, la cual lidera Roberto Sánchez”, dijo.

Maraví apuntó a Bustamante como el organizador de la alianza con Venceremos. “El señor Nicolás Bustamante, seguramente por despecho y para tratar de confundir, actúa a título personal. Él tenía la condición de secretario general, pero sus actitudes han sido muy negativas. El partido ya no lo reconoce y lo califica de traidor”, señaló.

Maraví recordó que el año pasado se difundió un comunicado desde la cuenta de Castillo en X para desconocer formalmente a Bustamante y denunciarlo públicamente por presunta traición. Al cierre de este informe, no fue posible contactar a Bustamente.

Cuestionamientos

Las tensiones no se limitan al espacio castillista. En Juntos por el Perú se mantienen los cuestionamientos internos. Diógenes Alvarado, dirigente del partido y opositor de Roberto Sánchez, aseguró que este último solo está enfocado en la elección nacional, descuidando las elecciones locales.

“A Roberto Sánchez lo que le interesa es el nivel nacional, pasar la valla y ser senador. Si hay candidatos a los gobiernos regionales, no le va a interesar mucho, pero eso es un error político”, sostuvo. “Si no fortaleces las propuestas de los gobiernos locales, no tendrás el soporte político-electoral necesario para pasar la valla”, añadió.

Alvarado también criticó la forma en que se han manejado las candidaturas al Congreso. “Las inscripciones al Senado y a la Cámara de Diputados han generado desconfianza. No se lograron inscribir todas las candidaturas y ahora están pugnando por hacerlo ante jurados especiales”, explicó.

También negó que exista una alianza sólida con el castillismo. “No existen acuerdos formales. Lo que hubo fue una conversación personal con Pedro Castillo para otorgar algunos cupos a sus familiares y amistades. Juntos por el Perú solo ha ofrecido espacios para nombres específicos, pero no ha consolidado alianzas con otros partidos políticos”, dijo.

Con Castillo fuera de la arena electoral directa, sus seguidores se disputan su herencia política sin lograr una conducción unificada.