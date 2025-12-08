Partidos definen 35 candidaturas presidenciales en elecciones por delegados: esta es la lista de postulantes a Palacio

El proceso electoral rumbo a las elecciones generales del 2026 vivió un nuevo hito el último domingo: 32 partidos políticos y tres alianzas definieron a sus candidatos a la presidencia de la República, al Congreso y al Parlamento Andino mediante la modalidad de delegados.

La atención se concentró, sobre todo, en las organizaciones que enfrentaron competencias internas con más de un precandidato presidencial, como Acción Popular, Primero La Gente y el Partido Morado. También destacaron los conflictos y tensiones internas, como los registrados en Avanza País y Alianza Venceremos.

Para 29 agrupaciones políticas, las elecciones internas se redujeron a un trámite meramente protocolar, al presentar una única fórmula de precandidatos presidenciales.

Además, el Frepap y Ciudadanos por el Perú solo inscribieron listas para el Congreso.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó 31 locales de votación a nivel nacional para facilitar el sufragio de 1.206 delegados. El organismo previó la instalación de 77 mesas de sufragio que operaron desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m..

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro, ubicada en Jesús María, esperó atender la mayor cantidad de delegados (1.134), para ello habilitó siete colegios en Lima y Callao. La ODPE Trujillo esperó el segundo grupo más alto de delegados (16) y dispuso dos mesas de sufragio.

Candidato por emergencia

Avanza País oficializó al congresista José Williams Zapata como su candidato a la presidencia de la República, tras la renuncia de Phillip Butters a su militancia y a su aspiración electoral. La decisión fue adoptada el último domingo durante un congreso nacional del partido y comunicada posteriormente mediante sus redes sociales.

En este proceso, los delegados acudieron a las urnas únicamente para cumplir con lo establecido por la normativa electoral. En la lista única presentada por Avanza País, Williams figura formalmente como “reemplazante”.

El partido destacó el liderazgo del congresista y general del Ejército Peruano en retiro. Recordó su papel en la operación Chavín de Huántar de 1997.

No obstante, la renuncia de Butters ha dejado en incertidumbre el futuro de Fernán Altuve, quien todavía figura como postulante a la primera vicepresidencia y encabeza la lista al Senado. Fuentes partidarias señalaron a El Comercio que su permanencia está en duda debido a la manera en que se produjo la salida de Butters.

La congresista Adriana Tudela aparece como una posible reemplazante de Altuve en la fórmula presidencial, si este decide dar un paso al costado. En ese escenario, la única que se mantendría en la plancha original sería la legisladora Karol Paredes.

También se ha generado malestar dentro del partido porque Williams ocupa el tercer lugar en la lista al Senado, mientras que el primer puesto quedó en manos de Altuve por una decisión atribuida a Butters.

Butters justificó su salida asegurando que Avanza País no contaba con la organización ni el control necesarios para una campaña seria. No obstante, desde el partido reconocen que su candidatura venía siendo reevaluada por su bajo desempeño en las encuestas y su escasa conexión con las bases.

Denuncian supuesto fraude

Con el 100% de las actas procesadas, Alfredo Barnechea fue el ganador de las elecciones primarias de Acción Popular. No obstante, la jornada quedó marcada por denuncias de un presunto fraude formuladas por militantes cercanos al precandidato Julio Chávez.

Según los resultados oficiales, Barnechea obtuvo 37 votos, seguido de Chávez con 26. Más atrás quedaron Víctor Andrés García Belaunde, con 3 votos, y Pedro Martínez, con 1. Además, se registró un voto nulo. En total, participaron 68 de 73 delegados habilitados.

Chávez informó que impugnará los resultados. Incluso, antes de conocerse la victoria de Barnechea, simpatizantes de Chávez se concentraron en los exteriores del colegio emblemático Mariano Melgar, en Breña, donde denunciaron presuntas irregularidades en el proceso. Ellos exigieron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que no convalide la inscripción de 28 delegados que, aseguran, no habrían sido elegidos por las bases partidarias.

Militantes de Acción Popular cercanos al precandidato Julio Chávez acusaron supuestas irregularidades en las elecciones primarias. Foto: Jesús Saucedo, GEC

El Comercio intentó comunicarse con Barnechea; sin embargo, hasta la publicación de este informe, no fue posible contactarlo.

Ian Guimaray, precandidato a la cámara de diputados del Congreso, dijo que la presidenta del tribunal electoral acciopopulista, Cinthia Pajuelo Chávez, “ha cambiado a los delegados que legítima y legalmente fueron elegidos por las bases” de su partido el pasado domingo 30 de noviembre. Agregó que “todas las personas que participen de este fraude deben ser expulsadas de Acción Popular”.

En declaraciones a Canal N, Guimaray dijo que en Madre de Dios no se llegó a instalar la mesa de votación hace una semana, pero en la lista remitida por Pajuelo a la ONPE sí ha colocado un delegado en esa región.

“Exigimos que no se cometa el fraude y que la ONPE escuche la voz de los militantes de Acción Popular”, complementó.

Mediante el Informe N°000399-2025- DNFPE/JNE- firmado por el director nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, Alberto Kuroiwa Bermejo, esta institución le advirtió a la ONPE sobre presuntas irregularidades en la designación de los delegados en Acción Popular.

Por ejemplo, el JNE, en el documento, remarcó que detectaron que “la lista de electores y la relación de electores correspondientes” a Acción Popular “no guardaba concordancia con la resolución N°069-2025/CNE-AP”, con la cual la mayoría del tribunal electoral acciopopulista (sin la participación de Pajuelo) declaró a los ganadores de ese partido en las elecciones primarias de delegados que se realizaron el domingo 30 de noviembre.

Desde la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE también subrayaron que la Ley Orgánica de la ONPE (Ley N°26487) determina que ese ente electoral debe asegurar el respeto de la voluntad de los ciudadanos en la realización de los procesos a su cargo.

Al respecto, Pablo Hartill Montalvo, portavoz de la ONPE, dijo que su institución “toma como válido” la información dada por la presidenta del tribunal electoral del partido político, en este caso Pajuelo Chávez. Agregó que ella cumplió con tener el acceso al sistema brindado y también con reportar el nombre de los delegados hasta el 3 de diciembre, cuando vencía el plazo.

“Por lo tanto, la información sobre los delegados informada por la organización política se ha tomado como válida”, manifestó a El Comercio.

Hartill Montalvo dijo que la ONPE “no puede fiscalizar ni tomar una decisión” sobre los reclamos en torno a la elección de los delegados, porque esta fue realizada por el organismo electoral de cada agrupación.

“El reglamento indica que los temas [de controversia] sobre la elección de delegados en los que la ONPE no ha participado deben ser solucionados por el organismo electoral central, que es quien organizó esa elección. Más allá de eso, el JNE o el jurado electoral especial calificarán cómo se llevaron a cabo estas elecciones cuando se presenten las candidaturas”, remarcó.

Fuentes del JNE indicaron que ya se está investigando la denuncia de presunto fraude por parte de Chávez.

Más resultados

El Partido Morado eligió a Mesías Guevara como su candidato a la presidencia. El excongresista y exgobernador regional de Cajamarca obtuvo 18 de los 30 votos emitidos por los delegados de esa agrupación. Con ello superó a Manuel Quiroz, quien logró 11 adhesiones, y a Richard Arce, quien alcanzó solo un respaldo.

En tanto, Primero La Gente eligió a la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello. Ella obtuvo el apoyo de 19 de 20 delegados. Superó a Miguel del Castillo (1 voto) y a Carlos Oré Gamboa.

Aliado de Bermejo

La alianza Venceremos confirmó la candidatura presidencial del abogado Ronald Atencio, conocido por ser defensor legal de Guillermo Bermejo, sentenciado en primera instancia por el delito de terrorismo. La decisión se tomó conforme a los acuerdos previos dentro del bloque.

Atencio se impuso al precandidato de Nuevo Perú, Vicente Alanoca, quien había calificado esa decisión como “racista y clasista”.

Además, el jueves pasado se conoció que Nuevo Perú expulsó de sus filas al excongresista Alberto Quintanilla por integrar la plancha presidencial liderada por Atencio, sin consulta previa a las instancias del partido.

En el partido Prin, los 41 delegados que acudieron a las urnas eligieron como candidato presidencial a Walter Chirinos. La precandidata Liliana Humala no consiguió ninguna adhesión.

Por su parte, 103 delegados de Fuerza Popular ratificaron la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori, quien esta vez va acompañado por Luis Galarreta a la primera vicepresidencia y Miguel Torres a la segunda.

En paralelo, los tres delegados elegidos por la alianza Fuerza y Libertad ratificaron la postulación de la exministra Fiorella Molinelli a la presidencia de la República. La acompañan el excongresista Gilbert Violeta como aspirante a la primera vicepresidencia y María Pariona Oré en la segunda.

La alianza también presentó una lista única al Congreso, que considera la postulación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski al Senado por Lima Metropolitana.

El partido Sí Creo confirmó la elección de Carlos Espá como su candidato presidencial, quien estará acompañado de Alejandro Santa María Silva y Melitza Yanzich Villagarcía en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Ganó el respaldo de sus siete delegados.

Los delegados de Perú Libre ratificaron la candidatura presidencial del prófugo Vladimir Cerrón, quien continúa burlándose de la justicia.

Cerrón tiene una orden de prisión preventiva que evade desde el 2023. El domingo señaló vía X: “Ganaré las elecciones desde la clandestinidad y será un hecho histórico”.

Empate

En el partido Salvemos al Perú se registró un empate entre el exministro Mariano González y el empresario Antonio Ortiz Villano. Cada uno obtuvo ocho votos, de 24 posibles.

El partido tendrá que resolver internamente quién será el candidato presidencial, precisaron los especialistas en derecho electoral José Naupari y José Manuel Villalobos.

“No puede haber una segunda vuelta, ya no hay forma de hacer un recuento ni una nueva elección, por lo que será el propio partido el que defina cómo resuelve ese empate. Puede ser por sorteo”, dijo Naupari a El Comercio.

Villalobos también señaló que la candidatura puede definirse por sorteo.

Más información

La Ley de Organizaciones Políticas (LOP) establece que los partidos y alianzas deben alcanzar al menos el 10% de los votos válidos de los delegados electos para continuar en carrera dentro del proceso electoral. Todos superaron esa valla.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, a nivel nacional, se desplegaron 340 efectivos de las Fuerzas Armadas y 111 agentes de la Policía Nacional para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, el organismo electoral reportó que hasta el mediodía del domingo se registraron ocho incidencias en el Sistema de Información de Procesos Electorales. De estas, seis estuvieron relacionadas con electores que no figuraban en la lista correspondiente, una con personal de la ONPE que incumplió la normativa o los procedimientos establecidos, y otra con manipulación del material electoral por parte de personal de la ODPE/ONPE.