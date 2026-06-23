Entre los postulantes a este cargo figuran un excandidato presidencial, un exministro del Interior, un exembajador ante la OEA y diversos exfuncionarios públicos.

Renovación Popular apostó por llevar como número 2 de su fórmula al excandidato presidencial Rafael López Aliaga, quien alcanzó el tercer lugar en la primera vuelta electoral con 1′993,905 votos, un respaldo que provino principalmente de electores de Lima.

Rafael López Aliaga reiteró que será candidato a teniente alcalde en la lista encabezada por Luis Rubio en las ERM 2026. (Foto: GEC)

López Aliaga fue, además, uno de los candidatos al Senado con mayor votación (290.782); sin embargo, ha señalado que no asumirá el cargo, decisión que lo ha convertido en blanco de críticas.

En tanto, en las listas de Somos Perú, Acción Popular y Obras figuran el exministro del Interior Vicente Romero, el exviceministro de Energía Pedro Gamio y el embajador en retiro y exrepresentante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Harold Forsyth, respectivamente.

Romero ha sido ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y la gestión de Dina Boluarte (2022-2025). Actualmente, se desempeña como Gerente de Seguridad Ciudadana de Surco. Fue nombrado en el cargo durante la gestión de de Carlos Bruce.

De otro lado, según su perfil en LinkedIn, Pedro Gamio se desempeña como consultor independiente. Previamente fue viceministro de Energía durante el segundo gobierno del fallecido Alan García (2006-2011). Además, integró el directorio de Petroperú y fue docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Forsyth ha sido vicecanciller y embajador del Perú en Japón, China, Estados Unidos, Colombia e Italia.

Harold Forsyth, embajador representante del Perú ante la OEA. (Foto: OEA) / Juan Manuel Herrera

Lee también | El sur del Perú: un sólido bloque regional que vota contra Keiko Fujimori desde hace 15 años

El Partido Popular Cristiano, el Partido Morado, Podemos y Avanza País llevan en sus listas a personajes con experiencia en gestión pública y gestión municipal.

Ellos son Sofía Aguayo y José Carlos Soldevilla, del PPC y el Partido Morado, respectivamente. La primera es abogada especialista en gestión pública y se desempeña como subdirectora de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) desde noviembre de 2025.

El segundo es arquitecto y se desempeñó en dicho organismo como director de Integración de Transporte Urbano y Recaudo en el 2025. Actualmente, es catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

En tanto, en las listas de Podemos y Avanza País están los actuales regidores Arón Espinoza e Ivone Tapia. Espinoza fue congresista e integra el círculo de confianza del líder de su agrupación, José Luna Gálvez. Además, es fundador de la red de policlínicos Dafi Salud.

De otro lado, Tapia registra estudios inconclusos en derecho. Es regidora por Lima por la agrupación Alianza para el Progreso, de la que fue militante hasta febrero de 2025. También integró las filas de Juntos por el Perú hasta 2010.

Otros rostros que buscan llegar a la Municipalidad de Lima son Olga Johnson (Fuerza Popular), quien es asesora de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda desde febrero último. A su vez es teniente alcaldesa de la Municipalidad de la Victoria, que tiene como alcalde a Rubén Cano.

Johnson fue militante de Renovación Popular desde diciembre del 2021 hasta junio del año pasado. También integró las filas de Avanza País y Perú Posible.

La médica especialista en salud pública Magaly Blas es la carta de Ahora Nación. Actualmente, se desempeña como docente principal de la Universidad Cayetano Heredia.

Las cartas de las agrupaciones para teniente alcalde

DATO En mayo de 2022, el teniente alcalde Miguel Romero Sotelo asumió el cargo de alcalde de Lima en reemplazo de Jorge Muñoz, tras la vacancia de este último.

En octubre del 2025, Renzo Reggiardo asumió como alcalde de Lima tras la renuncia de Rafael López Aliaga. El autodenominado 'Porky' dejó la Municipalidad de Lima para postular a la Presidencia de la República.

Las funciones y la relevancia del cargo de teniente alcalde

En diálogo con El Comercio, los especialistas en derecho electoral Alejandro Rospigliosi y Enzo Elguera opinaron que el cargo de teniente alcalde es tan importante como el de vicepresidente de la República.

“Hay que darle la importancia porque podría terminar gobernando la Municipalidad de Lima, como pasó en el 2022, que vacaron a Muñoz, y en octubre último, cuando renunció López Aliaga y asumió Reggiardo”, dijo Rospigliosi.

El especialista explicó que el teniente alcalde no solo asume el cargo tras la renuncia o vacancia del alcalde, sino también cuando este se ausenta del país, se encuentra de licencia por enfermedad o es suspendido por alguna infracción.

De otro lado, señaló que los postulantes a este puesto deberían contar con experiencia tanto en política como en gestión pública, pues deben atender los reclamos de los vecinos, coordinar con las empresas que operan en la localidad y relacionarse con los trabajadores de los sindicatos. Además, deben realizar gestiones ante congresistas, ministros y el presidente para solicitar un mayor presupuesto para sus regiones.

Bajo su mirada, aquellos excandidatos presidenciales que postulan en las listas municipales lo que buscan es “un premio consuelo” y “aprovechar la poca o mucha popularidad” que han alcanzado en la campaña presidencial.

“En el caso de Caller es la última oportunidad que tiene de postular a un cargo popular antes que su agrupación política pierda la inscripción”, expresó.

Sobre el caso de Rafael López Aliaga, estimó que su candidatura será declarada inadmisible debido a que la Constitución establece que el cargo de congresista es incompatible con otra función pública, mientras que la Ley de Elecciones Municipales dispone que no pueden ser candidatos a teniente alcalde, por ejemplo, los congresistas de la República. “López Aliaga ha sido proclamado como senador, por lo tanto lo es y no puede postular; que no quiera asumir es otra cosa”, subrayó.

A su turno, Elguera señaló que hay que considerar que Lima ha tenido dos sucesiones consecutivas en pocos años: primero con Muñoz y luego con López. Por lo tanto, advirtió que el elector debe evaluar no solo al candidato a alcalde sino a quien podría reemplazarlo durante la gestión.

“Cuando se vota una fórmula municipal, en realidad se está eligiendo a dos potenciales alcaldes”, destacó.