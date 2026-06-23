00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las agrupaciones políticas que competirán por la Municipalidad de Lima no solo han definido a sus candidatos a la alcaldía, sino también a quienes podrían convertirse en sus principales reemplazos en caso de ausencia, vacancia o renuncia: el teniente alcalde.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.