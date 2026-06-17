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Congreso publicó modificatoria a la Ley de Organizaciones Políticas. (Foto: PNUD Perú)
Congreso publicó modificatoria a la Ley de Organizaciones Políticas. (Foto: PNUD Perú)
Por Redacción EC

Los partidos políticos que no participen en elecciones regionales en al menos 30% de regiones perderán su inscripción, según la modificatoria a la Ley de Organizaciones Políticas publicada por el Congreso de la República.

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