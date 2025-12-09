Partidos y alianzas tienen plazo hasta el 23 de diciembre para solicitar inscripción de candidaturas: ¿Qué pasos siguen tras las primarias?

Los 34 partidos políticos y tres alianzas electorales que participarán en las elecciones generales del 2026 tienen plazo hasta el 23 de diciembre para solicitar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la inscripción de sus candidaturas. El trámite comprende, entre otros requisitos, la presentación obligatoria de las declaraciones juradas de hoja de vida de todos los postulantes, un procedimiento extenso.

El avance del proceso aún es lento. Hasta la fecha, se han registrado menos de mil hojas de vida, pese a que el universo total es de alrededor de 10 mil postulantes, considerando las fórmulas presidenciales, vicepresidencias, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino, informó el JNE a El Comercio.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Desde el pasado 9 de noviembre, el organismo electoral habilitó el sistema “Declara+” para que las organizaciones políticas ingresen las hojas de vida. El JNE exhortó a las organizaciones políticas a no esperar hasta el último momento.

En las elecciones generales del 2021, el Partido Aprista Peruano no logró presentar candidatos en 24 circunscripciones ni al Parlamento Andino dentro del plazo establecido, hecho que derivó en la pérdida de su inscripción como organización política. Por ese episodio, en junio del 2023, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de amparo presentada por excandidatos apristas contra el JNE, al concluir que se vulneró su derecho fundamental a la participación política.

El jurado informó a El Comercio que el sistema “Declara +” permitirá el ingreso hasta las 23:59 horas del 23 de diciembre. Aquellos que logren iniciar sesión antes del cierre podrán culminar el registro hasta el mediodía del 24 de diciembre, siempre que permanezcan conectados al sistema.

“Estamos señalando, con tiempo suficiente, que ingresen al sistema. Se han tomado todas las precauciones para garantizar su funcionamiento, se han adquirido nuevos servidores. [...] Estamos tomando precauciones para que no ocurran los problemas que se presentaron en las elecciones pasadas”, señaló el JNE.

La abogada Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, señaló que “es perfectamente posible” que se repita un escenario como el del Apra en el 2021. “Recordemos que esto dependerá del grado de organización del partido político, y su capacidad para organizar los documentos necesarios para completar la inscripción”, dijo en diálogo con El Comercio.

El abogado Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, estimó que los partidos y alianzas tendrán inconvenientes para registrar toda la información.

“Es cierto que las organizaciones políticas esperan el último momento y eso hace que el sistema se ralentice. Aunque dudo mucho que se presente un escenario como el del Apra en el 2021, estoy seguro que las organizaciones políticas tendrán más de una complicación para ingresar la información, por la gran cantidad que tienen que ingresar al sistema”, dijo en diálogo con El Comercio.

Mendoza precisó que, si un candidato incurre en falsedad al consignar información en su declaración jurada de hoja de vida, el JNE no solo podrá rectificar los datos, sino también imponer una sanción económica que va desde 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 5.350, hasta 10 UIT, es decir, S/ 53.500, además de remitir los actuados al Ministerio Público.

Guevara añadió que se podría iniciar una acusación fiscal por el delito de falsa declaración en proceso administrativo.

Proclamación de resultados

El JNE tiene plazo hasta el 15 de diciembre para proclamar oficialmente los resultados de las elecciones primarias, que culminaron el último domingo. Esta proclamación es el acto que formaliza a los ganadores de cada contienda interna y determina qué organizaciones políticas superaron la valla legal exigida para continuar en el proceso electoral.

Los resultados ya difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) permiten conocer que todas las organizaciones participantes superan dicho umbral, por lo que ninguna quedará fuera de la carrera electoral en esta etapa.

Desempate al azar

En las elecciones primarias de Salvemos al Perú se produjo un empate en la contienda por la candidatura presidencial entre el exministro Mariano González y el empresario Antonio Ortiz Villano, quienes obtuvieron ocho votos cada uno de un total de 24 delegados.

Ante este resultado, el subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, Pablo Hartill, informó que la definición del candidato se realizará mediante un sorteo, conforme a los procedimientos previstos en la normativa electoral.

“El sorteo debe hacerse de manera pública y estará a cargo del órgano electoral central de la organización política. Ya se ha hecho antes en elecciones municipales. Tenemos casos en el 2022 y el 2018. Las modalidades que se suelen usar es lanzando una moneda o sacando una bolilla”, dijo a Canal N.

Roy Mendoza indicó que, para garantizar la transparencia del sorteo, es necesaria la participación de los personeros de las listas que empataron. “Si los personeros están presentes desde el inicio del procedimiento y, al final, expresan su conformidad tanto con el desarrollo como con el resultado, el sorteo será plenamente válido”, sostuvo a El Comercio.

Silvia Guevara destacó que de los 28 delegados que tenían que votar en Salvemos al Perú, solo fueron 24 y, de ellos, dos votaron blanco o nulo. “Esto es importante para ver cómo un partido que eligió la modalidad más fácil para pasar el umbral del 10% haya terminado en esta situación”, dijo.

La especialista señaló que “el Órgano Electoral Central estará encargado de este proceso y deberá como mínimo invitar a los personeros de estas dos fórmulas que quedaron en empate, que sea público, acompañado de un notario y sobre todo comunicar constantemente con los representantes de las fórmulas en empate”.

Más información

Una vez culminado el plazo del 23 de diciembre, toda la información será pública mediante el portal Voto Informado, donde la ciudadanía podrá revisar las hojas de vida, antecedentes, bienes, estudios y sentencias de cada postulante.

Otro hito clave es la aprobación del padrón electoral definitivo, prevista para el 13 de diciembre. Este padrón incluirá no solo a los electores actuales, sino también a todos los jóvenes peruanos que cumplan 18 años hasta el 12 de abril del 2026.

Esto implica que menores de 17 años que hoy cuentan con DNI amarillo también estarán habilitados para votar si cumplen la mayoría de edad hasta esa fecha, precisó el JNE a El Comercio.