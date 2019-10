La semana que viene tendrá definiciones respecto a las listas de candidatos para las elecciones parlamentarias del 26 de enero del 2020. Los partidos políticos ya iniciaron sus procesos internos y algunos nombres van saliendo a la palestra.

Alianza para el Progreso, el partido con mayor despliegue territorial y con más recursos, arma su lista con mucha cautela. Uno de los pocos nombres que se han filtrado hasta el momento es el de Omar Chehade, el exvicepresidente y excongresista de Gana Perú (2011-2016). Consultado al respecto, Chehade reconoció que mantiene conversaciones con ellos. “Recibí una invitación de APP y de los señores Acuña para integrar la lista parlamentaria del 2020. En verdad, no he decidido nada todavía. Estamos todavía en conversaciones, seguro la próxima semana tomaré una decisión”, indicó a El Comercio. Otras fuentes refirieron que una de las condiciones para concretar el trato sería que Chehade se inscriba como militante apepista.

De confirmarse el jale, sería el segundo exvicepresidente que suma a sus filas APP. Para la elección del 2016, Acuña convocó a Marisol Espinoza, quien resultó elegida congresista, aunque hace unas semanas fue expulsada por votar por el archivo del proyecto de adelanto de elecciones y por presentar una demanda de amparo contra la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Parlamento.

Otro partido que avanza en su relación de candidatos es Vamos Perú. El líder del partido, Juan Sotomayor, confirmó a El Comercio que el exministro del Interior y general en retiro Miguel Hidalgo será el número 2 en su lista a Lima. Además, ha mantenido conversaciones para incluir al actor Adolfo Chuiman. Sotomayor encabezará la lista de su partido por el Callao, junto a Aída Salcedo y Carlos Martínez, y están a la espera de conseguir el cuarto número que sería otra mujer.

— Elecciones internas —

Acción Popular inscribió el miércoles su lista de precandidatos para la elección interna, que será el 3 de noviembre. Todos los inscritos son militantes del partido de la lampa. Entre los nombres, figuran algunos conocidos como Luis Alberto Velarde Yáñez, exsecretario nacional de AP, y varios rostros nuevos como María del Carmen Alva Prieto, Luis Roel Alva, Pedro Morales Miranda para la lista de Lima. En el Callao, se inscribió Paul García Oviedo, quien ha tentado sin éxito ser elegido en el Congreso (2016) y la alcaldía provincial chalaca (2018).

Los nuevos cuadros acciopopulistas no solo están en Lima. En Arequipa, se inscribió como candidata la dirigente juvenil Luz Medina; mientras que en Loreto lo hizo Leonardo Inga Sales, hijo del excongresista Leonardo Inga Vásquez (2011-2016).

Las asambleas locales del Partido Popular Cristiano (PPC) también presentaron sus listas de precandidatos. El nombre más resaltante es el de Alberto Beingolea, excongresista y excandidato a la Alcaldía de Lima. También figuran exalcaldes como Javier Altamirano (San Juan de Miraflores) en Lima y José Miguel Risi (La Punta) en el Callao.

Otro partido que recurre a exautoridades subnacionales para potenciar sus listas es Somos Perú. Fuentes de esa agrupación refirieron que presentarían la postulación del exalcalde de Miraflores Manuel Masías en Lima, y la exalcaldesa de La Perla Patricia Chirinos en el Callao. Otras fuentes indicaron que estaban en conversaciones con el excongresista Rennán Espinoza Rosales. Su hijo, Rennán Espinoza Venegas, es el actual alcalde de Puente Piedra y fue elegido bajo el logo de Somos Perú.

De otro lado, Julio Guzmán, líder del Partido Morado, anunció que el excongresista Daniel Mora será uno de sus candidatos. Además, indicó que postularán sin alianzas electorales.

— En definiciones —

El Partido Aprista realiza su congreso nacional en busca de renovar su dirigencia. En medio del proceso, se ha conocido que Mijael Garrido Lecca es precandidato. De la cantera interna se vocean los nombres de Úrsula Silva, Erick Iriarte, Renzo Ibáñez y Evelin Orcón.

En la izquierda, la formación de las listas va a paso lento. En el Frente Amplio solo tienen confirmado al excandidato al municipio de Lima Enrique Fernández. La alianza Juntos (Nuevo Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú) aún no tiene nombres definidos. Los miembros del Congreso disuelto Alberto Quintanilla, Manuel Dammert y Oracio Pacori evalúan si se presentarán a los comicios, según fuentes de este Diario. Algunos de los rostros nuevos que se podrían presentar son Ana Luna Guillén (Partido Socialista) y Alejandra Dinegro (Patria Ciudadana).

Fuerza Popular aún no ha definido sus listas, pero se han soltado nombres como el de la excongresista Martha Chávez o el del excandidato Diethell Columbus. También se ha mencionado al exparlamentario Julio Gagó. Este Diario le consultó al respecto, pero no contestó nuestros mensajes. Asimismo, las fuentes refirieron que Christian Rosas, hijo del excongresista Julio Rosas y representante del colectivo Con Mis Hijos no te Metas, podría integrar la lista fujimorista. Ante la consulta de este Diario, Christian Rosas descartó que vaya a postular por FP y señaló que está buscando alianzas. “Depende de si logramos pactar una alianza que coloque nuestra agenda como primordial y la identidad que defendemos”, dijo.

— Otros partidos —

En Perú Nación, ya está definido que Francisco Diez Canseco encabezará la lista de Lima y reclutan dirigentes en Lima norte. Hasta el momento, figuran como precandidatos Luis Guevara (Puente Piedra) y Enrique Huamán (Comas).

Perú Patria Segura, organización del excongresista Renzo Reggiardo, aún no decide si postulará solo o en alianza electoral.

Frepap, Solidaridad Nacional y el Partido Nacionalista aún no confirman su participación en las elecciones parlamentarias 2020.

El excongresista Virgilio Acuña dijo que aún no se ha definido si postularán con Unión por el Perú.

Werner Salcedo, excandidato al Gobierno Regional de Cusco, postulará con Democracia Directa, el partido de los fonavistas.