Conforme a los criterios de Saber más

“Yo te soy clara: no lo hubiese convocado”, afirmó la candidata a la vicepresidencia de Victoria Nacional, Patricia Arévalo, luego de que George Forsyth anunciara la incorporación del exministro del Interior Cluber Aliaga a su equipo de campaña, como especialista en temas de seguridad ciudadana.

Arévalo reconoció discrepancias en el partido por la presencia de Aliaga, quien estuvo a cargo de la cartera del Interior por solo cinco días, entre el 2 y el 7 de diciembre pasado. Su rápida salida se dio tras cuestionar públicamente la decisión del gobierno de Francisco Sagasti de pasar a retiro a 18 generales de la policía.





¿Por qué no lo hubiese convocado a Victoria Nacional? Arévalo aseguró que “por las mismas razones que di en mi tuit. En su momento, el general Aliaga no fue claro respecto a la política que tenía el gobierno de Sagasti sobre lo que ocurrió en la gestión de (Manuel) Merino”.

Qué bien que sacaron a Aliaga. Es mejor enmendar un error a tiempo que persistir en él. Pero nombrarlo fue un error y una excesiva concesión a ciertos sectores que a estas alturas y vistos sus nefastos actos, ya no deberian tener NADA que decir ni, mucho menos, imponer. — Patricia Arévalo (@patarevalo) December 8, 2020





En diciembre, Aliaga se fue del gobierno de Sagasti en medio de cuestionamientos por oponerse al pase a retiro de 18 oficiales. Aquella vez, la primera ministra, Violeta Bermúdez, señaló que “si no compartía los mismos objetivos del gobierno, la verdad es que no debió aceptar el cargo”.

Bermúdez también afirmó que en una de las últimas conversaciones que sostuvo con Aliaga en su despacho, le pareció que este la grababa con un celular, pero el exministro lo ha negado.

George Forsyth presentó al inicio de la campaña a Patricia Arévalo y Jorge Chávez, integrantes de su plancha presidencial. (Captura Twitter)

“Veremos qué es capaz de hacer”

Arévalo aseguró que “en todos los partidos hay discrepancias”, y añadió que entregará “el beneficio de la duda” al exministro.

“Yo te soy clara: no lo hubiese convocado, pero voy a dar un salto de confianza porque es una persona con experiencia en temas de seguridad ciudadana y además es querido por la policía y por la familia policial. Voy a dar un salto de confianza por esas razones, en mérito a la experiencia que tiene. (...) Si queremos ayudar a la policía a modernizarse y mejorar su comunicación con la población, necesitamos tender puentes. Quiero verlo de esa manera, como un puente que se está tendiendo, darle el beneficio de la duda y ver qué cosa es capaz de hacer”, dijo a El Comercio.

Además, precisó el partido no le pidió su opinión antes de sumar a Aliaga al equipo de campaña, “y tampoco tendría porqué hacerlo, ya que hay instancias que ven estos temas”.





En tanto, Cluber Aliaga dijo a este Diario que fue invitado directamente por George Forsyth para mejorar el plan de gobierno en seguridad ciudadana y orden interno.

“A mí me convocó el mismo candidato presidencial. No tengo conocimiento (de la opinión de Arévalo). Entiendo que el partido tiene un equipo de trabajo que ha visto quiénes son los más calificados. Yo soy un oficial que toda la vida ha destacado en la policía y [por eso el partido] me ha invitado”.

El exministro aseguró que ha hablado con Forsyth “de estrategias, de lograr una policía nacional modelo en la región y modernizar a la policía en todos los aspectos”.

Sobre su breve periodo como ministro del Interior, aseguró que hizo lo posible por “ser justo” con los oficiales enviados a retiro, pero “no se me escuchó”. “Yo considero que las sanciones son individuales. Traté de buscar una salida, una solución, pero no se permitió”, dijo.

Hubo más cuestionamientos

Arévalo no fue la única integrante de Victoria Nacional que cuestionó en su momento a Cluber Aliaga. También lo hizo el congresista Rennán Espinoza, militante de Victoria Nacional desde el año pasado e integrante del equipo de campaña de George Forsyth.

Espinoza llamó mediocre al exministro, pero ahora defiende su incorporación al grupo.

“Se lo dije porque no hubo conexión ni claridad en el puesto que iba a asumir y la postura que el gobierno había decidido frente a los cambios de los altos mandos policiales. Eso me parece totalmente una mediocridad, una irresponsabilidad, porque si voy a asumir un cargo, lo mínimo que tengo que saber es cuál es la postura, cuál es la política pública, cuál es la visión que tiene el gobernante”, explicó a El Comercio.

Aun así, agregó: “Me parece bien que el señor Aliaga haya reflexionado sobre ese error. A futuro no sucederá. Que tenga en cuenta que en los momentos difíciles en los que el Perú necesite tomar posturas, las cosas serán previamente conversadas y claras, para que luego no haya retrocesos como los que hizo cuando fue ministro. [...] No vamos a coincidir en todo, pero en políticas de lucha contra la inseguridad podemos tener los mismos lineamientos. Encontramos coincidencias y nos parece adecuado su incorporación al equipo de campaña”.

Forsyth también anunció ayer la incorporación del general PNP en retiro César Gentille al equipo de Victoria Nacional. Gentille fue el quinto y último ministro del Interior del gobierno de Martín Vizcarra.

El general (r) asumió como ministro en medio de una crisis de imagen de la PNP, cuestionada por un operativo en la discoteca Thomas Restobar, en Los Olivos, donde murieron 13 personas. Pero solo estuvo dos meses al mando, hasta que Vizcarra fue vacado por el Congreso.

VIDEO RECOMENDADO

George Forsyth: “Queremos una reforma del Poder Judicial”