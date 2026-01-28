El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto la apelación presentada por Renovación Popular contra la improcedencia de la inscripción de su lista de candidatos al Senado por la región Callao para las elecciones generales del 2026, que incluye a la actual congresista Patricia Chirinos.

Virgilio Hurtado Cruz, abogado de dicha agrupación política, sustentó su pedido señalando que la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao afecta el derecho de participación política de los postulantes y de los afiliados al partido para elegir a sus representantes.

“Renovación Popular presentó todas las listas y se encuentra habilitada para ejercer la designación directa”, dijo al recordar que el pleno del organismo electoral ha resuelto casos similares a favor respecto a la data electoral.

Como se recuerda, dicho colegiado señaló que Renovación Popular no ha cumplido con presentar la lista completa de candidatos al Senado, toda vez que de la solicitud de inscripción, solamente uno de los 2 candidatos postulados ha sido elegido en elecciones primarias.

Se trata de Félix Enrique Morales Ubillús. En tanto, la otra candidata, Patricia Chirinos, ha sido elegida mediante designación directa, con lo cual -según el JEE del Callao- se contravienen las normas de democracia interna electoral.

Asimismo, el JNE también evaluó otras apelaciones contra la improcedencia de inscripción, como la del congresista Luis Aragón (Acción Popular), que postula a la reelección como diputado por Avanza País por la región Cusco.

Otros casos

El pleno del JNE evaluó en total 17 casos, que incluyen los recursos presentados por Juan Andrés Dueñas, candidato a diputado por Arequipa de Fuerza Popular; y de Jaime Javier García Shapiama, Natalie Ariane Pérez Isisola y Jacqueline Palacios León, que postulan como diputados por Salvemos al Perú.

Del mismo modo, las apelaciones de Avanza País a favor de su lista de candidatos al Senado por Madre de Dios; Natali Abad Illacutipa Mamani, candidata a diputada por Puno por el Partido Patriótico del Perú; Julio César Huamán Araujo y Marleni Marca Quispe, que postulan como diputados por Ayacucho con el Partido Aprista; y Víctor José Azañedo Alva y Edgar Antenor Soto Abarca, candidatos a diputados por Lima Metropolitana de Fe en el Perú.

Igualmente, los recursos presentados por el Partido Demócrata Unido Perú para su lista de candidatos a diputados por la región Apurímac; y Rosario del Pilar Cabrera Guerrero, Hernán Benigno Cabeza López, Johana Magdalena Castro López y José Flores Farfán, candidatos al Parlamento Andino de la alianza Venceremos.

Así también, las apelaciones de Libertad Popular por su lista de candidatos al Senado por la región Callao; y de César Augusto Palomino Maguiña, postulante a diputado por la región Tumbes de Fuerza Popular.

El pleno del JNE también evaluó y dejó al voto las apelaciones presentadas por el alcalde de Santa Anita, Olimpio Alegría Calderón; los congresistas Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) y Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso); Guillermo Aliaga, vocal titular del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem); y la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, por presuntamente infringir el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral.