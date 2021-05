Pedro Castillo: “A mí no me van a poner la agenda, yo sabré cuándo pongo mi equipo técnico al servicio del país”

El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó este lunes que no le van a “poner la agenda” y que él sabrá “cuándo” pondrá a su equipo técnico “al servicio del país”. Así se refirió durante un mitin en la ciudad de Bagua, donde cumple actividades proselitistas en el marco de la segunda vuelta electoral.

“A mí no me van a poner la agenda, yo sabré cuándo pongo mi equipo técnico al servicio del país, con representación auténtica de sus organizaciones, del pueblo organizado. Yo no voy a traer aquí a un equipo técnico reciclado, manchado de sangre y lleno de corruptos porque el Perú necesita respeto, el Perú necesita dignidad, el Perú necesita lealtad y eso le vamos a dar”, sostuvo.

Como se recuerda, el domingo 26 de abril durante una entrevista en el programa ‘Punto Final’, Pedro Castillo evitó brindar los nombres de los integrantes de su equipo técnico de cara a un eventual gobierno a su cargo.

Desde Bagua, Castillo se refirió a su contendora por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la exhortó a que su próxima bancada legislativa para el período 2021-2026, disminuya su sueldo a la mitad.

“Dígale a su bancada que se baje el sueldo de sus congresistas electos ahora mismo a la mitad para demostrar que sí está de cara al pueblo peruano”, dijo.

