El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, suscribió este lunes el “Juramento por la democracia” propuesto por diversas organizaciones civiles. Durante un mitin en Iquitos, resaltó que los “compromisos” se firman “ante el pueblo” y no “sets” de televisión en alusión a su contendora por Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Los compromisos por la democracia no se firman en los sets, no se firman en el set de una pantalla corrupta, no se firman en un set de las televisoras que están inclinadas a la gran corrupción. Los compromisos del pueblo se firman ante el pueblo, los compromisos del pueblo se hacen con el pueblo. ¡Viva la democracia!”, indicó a sus seguidores.

Tras estampar su firma, levantó el documento ante la multitud que participó de la actividad proselitista y reiteró “seguridad jurídica a los empresarios nacionales y extranjeros” de llegar a la Presidencia de la República.

Pedro Castillo firma el “Juramento por la democracia” en Iquitos.

“Hoy el pueblo ha entendido que si no elige a un hombre del pueblo y elige a sus verdugos, estamos condenados a vivir 200 años más de olvido, por eso, gracias pueblo loretano”, sostuvo.

El último domingo, la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, suscribió el mismo documento durante una entrevista en el programa ‘Panorama’.

El “Juramento por la democracia” señala que quien lo suscriba jura poner en marcha los máximos esfuerzos para “vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica” y con la aplicación de la vacunación universal contra el coronavirus (COVID-19).

Incluye la protección de la independencia de los poderes del Estado y la autonomía de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Reserva, entre otros.

