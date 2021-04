Conforme a los criterios de Saber más

Esta mañana, los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) habrían infringido la ley electoral antes y durante su proceso de votación en las Elecciones Generales 2021, hechos que tendrían que ser analizados por los Jurados Electorales Especiales (JEE) de sus respectivas jurisdicciones, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a El Comercio.

En el caso de Castillo Terrones, acudió a sufragar en el instituto educativo 10446 Salomón Díaz, en Tacabamba, en Cajamarca. Y, al término de este proceso en la cabina de votación, procedió a mostrar su cédula con el sentido de su voto.

Mientras que, López Aliaga acudió al desayuno electoral vistiendo una gorra con el símbolo de su partido político por el que postula -que luego se retiró- y con una camiseta del color de la organización partidaria. Además, habría protagonizado un incidente en su local de votación buscando voluntarios para su local mesa de sufragio, lo que conllevó a la intervención de la Fiscalía.

El Ministerio Público confirmó que “hubo un incidente que involucra a la persona mencionada (Rafael López-Aliaga)”.

Según el JNE, ambas situaciones dependerán de los que disponga el JEE del Cajamarca en el caso de Castillo y del Callao, por lo ocurrido con López Aliaga.

Infracción a todas luces

Según los abogados especialistas en materia electoral Alejandro Rospigliosi, José Tello y Jorge Jáuregui, ambos candidatos presidenciales habrían incurrido en una infracción a la ley electoral.

Para el constitucionalista y experto en materia electoral, Alejandro Rospigliosi, lo cometido por Castillo “es un hecho absolutamente irresponsable mostrar la cédula de votación después de emitir el voto”.

Ello, explicó, porque indirectamente se está induciendo al elector votar en el mismo sentido que el candidato por Perú Libre lo hizo.

“Esa es una conducta tipificada y prohibida por la Ley Orgánica de Elecciones entonces, ¿qué va a suceder? Los fiscalizadores de los jurados electorales especiales, harán un informe de lo que han visto; a una persona mostrando su cédula de votación llena, que está prohibido por la ley y lo van a remitir al Jurado Electoral Especial que iniciará un procedimiento sancionador contra ese candidato”, explicó.

Luego, Castillo Terrones hará sus descargos, y el JEE tendrá que emitir una sanción.

Por su parte, José Tello Alfaro, representante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, sostuvo que el comportamiento del candidato presidencial López Aliaga, de portar un distintivo con su logo, “definitivamente es una infracción normativa”.

Ello, dijo, está contemplado en la norma electoral referido al reglamento de propaganda electoral, de publicidad y neutralidad que fue aprobado con la resolución 306-2020-JNE que especifica los supuestos de infracción.

“El artículo 7.7 habla de llevar distintivos el día de la elección, entonces ¿es pasible de un proceso que pase al jurado? Sí. Ahora, él puede aducir muchas cosas, que fue circunstancial que se retiró la gorra, pero es parte de su defensa”, sostuvo.

Tello también se pronunció sobre el comportamiento de López Aliaga, cuando acudió a sufragar a su local de votación y se desplazó por este buscando voluntarios para su mesa de votación que no había sido instalada.

“En el supuesto que las autoridades electorales no hicieron nada, los personeros de mesa pueden pedir que se anote en el acta de sufragio algún tipo de disturbio generado por el señor López Aliaga (…) si no hubo un recuento técnico sobre ese tema, yo diría que pasa por un poco anecdótico o por la personalidad del candidato, pero no para generar un vicio de legalidad”, consideró.

Finalmente, manifestó que la fiscalía podría intervenir levantando un acta sobre la incidencia para determinar posteriormente la situación del candidato.

A su turno, el especialista en derecho constitucional y electoral, Jorge Jáuregui, coincidió en que ambos habrían infringido la norma.

“En el caso del señor López-Aliaga, él ha incurrido en una infracción de propaganda electoral en período prohibido porque durante la jornada electoral está prohibida que las personas, electores o candidatos, ingresen al centro de votación o porten banderolas, afiches o propaganda electoral esto incluye prendas”, explicó.

Incluso, indicó, si el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) podría requerir que cese la infracción (retirarse el polo de color celeste) y este se resiste, podría cometer una infracción de resistencia a la autoridad.

Sobre el caso del candidato Pedro Castillo, indicó que habría cometido un delito penal al mostrar su voto.

-Sanción penal-

Así lo explica también el abogado penalista Andy Carrión, quien precisó que el candidato por Perú Libre, habría incurrido también en el presunto delito de publicidad del voto en acto público, contemplado en el artículo 358 del Código Penal.

“Sí es posible la sanción porque no solo está en la ley organiza electoral que sanciona desde el ámbito administrativo; si no que también está en la ley penal”, explicó.

La pena, dijo, va desde un año o la prestación de servicio comunitarios, dependiendo de lo que decida la autoridad fiscal. No obstante, explicó que al tratarse de delitos que tienen penas muy bajas, hay un apartado en el Código Penal que se llaman “delitos de bagatela” y eso otorga mucho margen a la fiscalía para tomar la decisión de sancionar o no este hecho.

“Hay elementos para abrir investigación a todas luces, (incluso) lo han transmitido por televisión (…) Tendría que hacerlo si lo han advertido, pero como se trata de delitos de bagatela, con penas bajas, podrían hacerlo a iniciativa de parte abrir una investigación o esperar que un tercero o la entidad electoral formalice la denuncia”, manifestó.

Jorge Montoya, vocero y candidato por Renovación Popular, dijo a El Comercio que “sobre el color de polo, yo también estuve con polo celeste y eso no es símbolo de partido”.

“En cuanto a la gorra, fue un error. Cuando bajó del carro, agarró la gorra que estaba al costado y se la puso y a la hora que le avisaron en el desayuno se la quitó y quedó allí en el lugar, no la volvió a usar. Fue un error de segundo, del desplazamiento del carro a la mesa”, explicó.

Finalmente, indicó que si bien hubo mucha desorganización, que no podría pronunciarse sobre lo ocurrido en el local de votación de López Aliaga, ya que no estuvo con él. No obstante, ante un eventual proceso administrativo ante el JEE, dijo que lo afrontarían pues “siempre respondemos ante la ley, no tenemos ningún problema en eso”.

De otro lado, a través del área de prensa, el candidato Pedro Castillo, explicó que mostró su cédula de votación “porque se dejó dominar por la emoción, pues es la primera vez que se presenta en situación como esta”.

“No hubo ninguna intencionalidad, ni intencionalidad política o electoral sobre eso. Fue un gesto democrático, a diferencia del candidato Rafael López Aliaga, que se va con el polo celeste de su partido, en cambio él (Castillo), no. Ha ido con una camisa distinta”, anotaron.

Finalmente, demandaron que también se investigue las denuncias sobre presuntas cédulas marcadas a favor de determinados partidos como se señala en redes sociales.