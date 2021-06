Conforme a los criterios de Saber más

El candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre) encabezó el jueves una conferencia de prensa de su equipo técnico en el local del partido en el distrito de Breña. Durante el evento, tomaron la vocería en economía Pedro Francke; en salud, Hernando Cevallos; en transporte, Julián Palacín; y en Justicia, Avelino Guillén. Juan Pari se mantuvo en un plano secundario, mientras que Celeste Rosas y Andrés Alencastre —participantes en el debate técnico del JNE— no fueron presentados.

En diálogo con El Comercio, el vocero Hernando Cevallos explicó que el eje de la conferencia era “presentar un equipo técnico ampliado”. “La idea era mostrar al equipo técnico que ya tiene el profesor Castillo y a un grupo de expertos que nos han pedido incorporarse y que están aportando ideas y perfeccionando el plan de Perú Libre”, dijo.

El médico y excongresista confirmó que algunas nuevas figuras técnicas que se han sumado “a título personal” al proyecto de Perú Libre son Liliana La Rosa, actual decana del Colegio de Enfermeros del Perú; Margarita Pérez Silva, actual decana del Colegio de Obstetras; y Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú.

Consultado sobre el rol de Juan Pari, Cevallos descartó un distanciamiento. “Juan Pari sigue estando en el equipo técnico y también es vocero. Lo que pasa es que, en este momento, Pedro Francke ha sido designado por el propio equipo para que exponga en esta etapa de la campaña. Pero no quiere decir que Juan Pari no pueda dar opiniones”, señaló.

Sin embargo, fuentes de este Diario indicaron que sobre Pari sí se dieron algunas “incomodidades” a la interna de Perú Libre desde su desenvolvimiento en el debate del 23 de mayo. Agregaron que, si bien Pari sigue siendo importante en el equipo técnico, se ha optado por encargar mayor vocería a Francke porque “tiene mejor manejo comunicacional”. En cuanto a Celeste Rosas y Andrés Alencastre, aseguraron que no han sido alejados.

En el pasado debate técnico participaron por Perú Libre Andrés Alencastre (en el tema de infraestructura, desarrollo regional y descentralización); Juan Pari (recuperación económica); Dina Boluarte (reforma del Estado); Celeste Rosas (medio ambiente); y Avelino Guillén (seguridad ciudadana y orden interno). Foto: Andres Paredes / @photo.gec

Una construcción de cuadros hasta el último día

Para los politólogos Paulo Vilca y María Paula Távara, una de las marcas más notorias de la campaña de Castillo ha sido la improvisación. Sin embargo, ambos rescatan que, incluso contra el cierre de sus actividades proselitistas, el candidato haya pretendido un control de daños.

“Me parece lógico cualquier cambio o ligera modificación de vocerías. Hay que tomar en cuenta que un equipo técnico no son solo cuatro personas como las que participaron en el debate de hace unas semanas, sino que, evidentemente, las materias de un proyecto de gobierno implican un concurso mayor de personas. Por otro lado, la presencia de Francke no es extraña porque él forma parte de este acercamiento de Juntos por el Perú en confluencia política de las izquierdas”, comentó Vilca.

“Ha habido un control de daños. Francke ya estaba presente, aunque quizá hubo un primer momento de resistencia en que cobre más protagonismo. Sin embargo, luego de la performance de Pari en el debate técnico, quedó claro para todos que necesitaban un refuerzo en economía, con mejor capacidad de comunicación y más experiencia. En el caso de Celeste Rosas, quizá ocurrió lo mismo y aún más porque también tuvo una participación débil en el debate”, sostuvo Távara.

La politóloga estima que Castillo habría oficiado este evento “no necesariamente para ganar más electores, sino bajo un gesto de construir un eventual gobierno”.

“En caso de que obtenga la presidencia, el proceso de transferencia de funciones es un trabajo no menor y quizá su enmienda de equipo técnico apunta a ello. Recordemos que hubo varias presentaciones de equipos técnicos y un intento de Miguel del Castillo de por medio, además. Son idas y vueltas notorias, pero, más que improvisación, yo diría que hubo desorganización en el acuerdo de qué técnicos debían estar al frente”, explicó.

Paulo Vilca estima que, en general, la candidatura de Pedro Castillo experimentó varios procesos de construcción, propios de una inexperiencia política.

“Lo que estamos viendo es usual: se van afiatando los discursos, las propuestas y los rostros. No lo veo tan problemático per se, sino natural. Quizá en términos electorales, las personas pueden percibir que hay improvisación porque presenta a una persona y luego a otra, pero en un proyecto político eso es bastante habitual. Los cuadros ideales no se afianzan a la primera. Lo extraño sería que no reaccione con cambios frente a alguien que no cumplió con las expectativas”, comentó Vilca.

Aparente discrepancia interna

En la víspera de la presentación en Breña, el economista Gonzalo Alegría, nuevo técnico de Perú Libre, había declarado, en entrevista con RPP, que el evento se enmarcaría en la presentación de un “plan de gobierno ampliado” y del “verdadero equipo técnico”. No obstante, estos anuncios no fueron repetidos por Pedro Castillo para la convocatoria.

El Comercio se comunicó con Alegría para conocer sus aclaraciones. Según indicó, hubo problemas para subir y publicar el plan ampliado que había mencionado. “Si se fija, yo llego un poco tarde a la conferencia, casi al final. Y soy el último porque intentamos solucionarlo. Como no hemos tenido la plataforma final, daba un poco de vergüenza anunciar un plan que no se podía bajar”, señaló. Agregó que, “devolvería la llamada en cuanto esté disponible la plataforma”.

También se desdijo con respecto a la frase “verdadero equipo técnico”. “Yo no creo haber usado ese término. Yo siempre he apoyado a Pedro Francke, a Hernando Cevallos y he hecho comentarios positivos de ellos. Yo creo que hay gente muy valiosa en el equipo técnico”, refirió.

Al ser consultado sobre Alegría y el plan que solo él había anunciado, Hernando Cevallos enfatizó que “él colabora con algunas ideas en el equipo técnico” y que “sí hay un plan porque cada una de las áreas temáticas tienen propuestas ya armadas”. Sin embargo, dijo que hay áreas que todavía se están trabajando, aunque “donde se está más completo es en la propuesta de economía y salud”.

Julián Palacín, vocero y coordinador en el tema de transportes y comunicaciones, prefirió no opinar sobre Gonzalo Alegría y dijo desconocer la base de lo que había declarado un día atrás. También explicó que, en la presentación de este jueves, “sencillamente, el profesor Castillo designó a cuatro profesionales para que explicaran los lineamientos generales en cada uno de sus temas, pero los demás profesionales que han figurado desde semanas antes siguen trabajando al mismo nivel”.

Este Diario intentó comunicarse con Pedro Francke, pero no obtuvimos respuesta al cierre de esta nota.

Anuncios de Castillo y su equipo

En la conferencia, que ocupó cerca de 30 minutos, el candidato Pedro Castillo anunció que, en un eventual gobierno suyo, se entregaría 200 soles de apoyo por familia con hijos en edad escolar que hayan tenido problemas con la educación virtual.

“Tenemos un esfuerzo en el escenario económico para que estos niños que han sido desligados de la actividad educativa, vamos a recompensar, vamos a reconocer 200 soles por alumno a aquellas familias, todos, a nivel nacional. Porque aquellos padres de familia que han hecho un esfuerzo para pagar un centavo, cinco soles, diez soles, para cargar su celular para conectarse con sus maestros”, expresó.

En salud y control de la pandemia, Hernando Cevallos garantizó un plan de vacunación masiva para que el 31 de diciembre “no haya ni un peruano más mayor de 18 años sin vacunar y empecemos la vacunación a los habitantes de 12 años e incluso habitantes infantiles”.

Sobre reactivación económica, Pedro Francke explicó que un eventual gobierno de Perú Libre crearía “un millón de empleos en el primer año”. Según dijo, esto se lograría bajo “un amplio programa de crédito a bajas tasas de interés, que llegue a la agricultura”, “un programa de inversión pública en obras de construcción” y “la promoción y la defensa de la producción nacional”. Reiteró que se respetará la propiedad privada y se mantendrá la inflación bajo control. También retó a Luis Carranza, técnico en economía de Fuerza Popular, a debatir.

Por su parte, en materia de transportes, Julián Palacín reiteró que el equipo de Perú Libre “ha estructurado una geopolítica para que crezca el transporte marítimo, terrestre y aéreo y se creen millones de puestos de trabajo que reactiven la economía”. También señaló que, en Lima, se propone la construcción de “un teleférico de 100 kilómetros para que interconecte todos los distritos de Lima, tres veces más grande que el de Bolivia [en La Paz]”.

En temas de justicia, el exfiscal Avelino Guillén dijo que “la lucha anticorrupción será una política de Estado” y que “se va a considerar el delito de corrupción como un crimen de Estado”. Además, explicó que se propone el reforzamiento de la transparencia en los actos de gobierno.