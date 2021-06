Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, expresó su seguridad en que la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 que se lleva a cabo este domingo será una “fiesta totalmente democrática”. Desde Cajamarca, hizo un llamado a la “cordura y la tranquilidad”.

“Llamar a los compatriotas que están en Lima y a nivel nacional que, en el marco de la cordura y la tranquilidad, estoy seguro de que esta fiesta va a ser totalmente democrática”, indicó en declaraciones a la prensa previo al desayuno electoral.

El aspirante al sillón presidencial participa de esta actividad junto a sus familiares, entre ellos, sus padres, hermanos, esposa e hijos.

Consultado sobre dónde recibirá el flash electoral, indicó que será respetuoso de los resultados oficiales.

“En cuanto a un flash electoral, entendemos que es un flash, que no es nada oficial, vamos a ser respetuosos, en cuanto haya algún anuncio oficial y en función a eso estaremos haciendo algún anuncio”, refirió.

Posteriormente, durante el desayuno electoral, Pedro Castillo reiteró su llamado a la cordura y resaltó que “hoy, por encima de todo, gana el Perú”.

“Llamo a la cordura al pueblo peruano y también agradecerles por darnos la oportunidad en esta fiesta democrática y que hoy, por encima de todo, gana el Perú, por en encima de todo, nadie debe quedarse atrás”, dijo.

“Este desayuno es un gesto de lealtad, de dignidad, pero también es un gesto de compartir y quisiera decirles que en parte me apena tanto haber encontrado en mi trajinar a niños abandonados, familias que no tienen un pan para compartir, familias que no son identificados, pero hoy, de cara al Bicentenario, es necesario decirles que cualquiera sean los resultados, gafamos todos un esfuerzo por recuperar a esas familias”, agregó.

Finalmente, exhortó a hacer “un esfuerzo” para no pensar en intereses personales, sino “pensar de que todos nos sintamos bien en familia”.

