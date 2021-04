El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, informó que los médicos de la Clínica La Luz le diagnosticaron una infección a la garganta, aunque indicó que se reincorporará a su campaña este viernes 30 de abril.

A través de su cuenta en Twitter, el postulante a la Presidencia también reafirmó que el debate con su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori –previsto para este sábado 2 de mayo en Chota, Cajamarca- “se realizará sí o sí”.

“Buenas noches, compatriotas: agradezco sus buenos deseos en estos momentos. El diagnóstico de los médicos fue una infección a la garganta. Mañana mismo nos reincorporamos. El debate se realizará sí o sí. Antes que nada, el Perú”, expresó.

Buenas noches, compatriotas: agradezco sus buenos deseos en estos momentos. El diagnóstico de los médicos fue una infección a la garganta. Mañana mismo nos reincorporamos. El debate se realizará sí o sí. Antes que nada, el Perú. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) April 30, 2021

Horas antes, Castillo fue trasladado de urgencia a una clínica de la ciudad de Lima tras sufrir una descompensación respiratoria. Debido a ello, las actividades proselitistas programadas para este jueves 29 de abril fueron suspendidas.

Horas antes, Pedro Castillo le respondió a Keiko Fujimori y le propuso debatir este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota, en Cajamarca.

“Señora Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que me ha puesto el pueblo. Pero si está tan apurada para debatir, te espero este sábado a la una de la tarde en la Plaza de Armas de Chota para debatir los puntos que quieras”, manifestó.

Fujimori aceptó la propuesta y consideró que Castillo Terrones “se sigue corriendo” al poner “nuevas excusas y condiciones”, y rechazar su propuesta para debatir el domingo 2 de mayo a las 8:00 p.m. y pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) poner “las reglas” del debate.

“El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones. Y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que nos vea todo el país en directo. Pero a diferencia de él, yo no me corro. No me asusta. Acepto su nueva condición de ir el sábado a Chota”, escribió.

