Palomino Casavilca obtiene más de 11 mil votos, lo que virtualmente le asegura una curul como diputada en el próximo Congreso bicameral 2026-2031. Se trata de una trabajadora del Legislativo y afiliada al partido Todo con el Pueblo -el partido de Pedro Castillo- desde julio del 2024 mientras laboraba como asistente del parlamentario Alfredo Pariona (Bancada Socialista), con un sueldo de S/.3039.

Como parte del equipo de Pariona Sinche, registra ocho viajes de Lima a Huancavelica. En marzo del 2024, Palomino Casavilca ascendió de puesto: pasó a ser técnica y con ello su sueldo también se elevó a más de S/ 7 mil. Trabajó allí hasta marzo del 2025.

Desde setiembre del año pasado la virtual diputada fue contratada como técnica en la oficina de la congresista Katy Ugarte (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) con un sueldo de S/7.319. Laboró en dicha oficina hasta enero del 2026.

Catherin Palomino registra en total 61 visitas a Pedro Castillo. La primera se llevó a cabo el 29 de octubre del 2024 y según el documento oficial, ese día lo hizo en dos ocasiones: primero se presentó como “amiga” (de 9:26 a.m. a 11:11 a.m.) y luego, como “abogada” (de 11:12 a.m. a 11:25 a.m.).

Las primeras visitas de Catherin Palomino al expresidente Pedro Castillo.

Las visitas se repitieron en los siguientes meses del 2025: abril (1), mayo (4), junio (4), julio (7) y agosto (6). Pese a que en setiembre ingresó a trabajar en el despacho de la legisladora Katy Ugarte, eso no fue impedimento para visitar al exmandatario (7 veces).

Lo llamativo es que varias de esas visitas a Pedro Castillo coinciden con su horario de trabajo y pese a ello, no se le descontó su sueldo, según consta en el portal de Transparencia del Congreso. Sobre el tema, Catherin Palomino alegó que solicitó licencia por escrito “por horas” y justificó sus visitas en su calidad de secretaria nacional de Juventudes del partido Todo con el Pueblo.

Los ingresos de Catherin Palomino en octubre del 2025. No sufrió descuento alguno. (Foto: Portal de Transparencia del Congreso)

Los ingresos de Catherin Palomino en noviembre del 2025. No sufrió descuento alguno. (Foto: Portal de Transparencia del Congreso)

“He visitado a Pedro Castillo porque en los pueblos que visito en Huancavelica me entregan muchos regalos para él. He solicitado licencias porque cuido mucho el tema laboral, siempre he tratado de no afectar mi horario de trabajo. Los pedidos de licencia eran por horas”, señaló a este Diario.

Sobre su primera visita al exmandatario en el penal, en octubre del 2024, Palomino argumentó que el permiso en aquella oportunidad lo tramitó ante el congresista Alfredo Pariona. Sin embargo, en conversación con El Comercio, el parlamentario negó esa versión.

“No tengo esa información, en ningún momento he autorizado para que realice esa visita, salvo que yo haya estado en semana de representación, desde fuera, y sin mi conocimiento (que) haya ido es distinto”, subrayó. Consultado sobre si alguna vez autorizó permisos de los trabajadores de su despacho para visitar al expresidente, Pariona fue enfático: “En ningún momento”. El Comercio también trató de comunicarse con la congresista Katy Ugarte, pero hasta el cierre no hubo respuesta alguna.

LEE MÁS: El JNE y el impacto de su decisión contra las elecciones complementarias

En sus redes sociales la electa diputada publicó imágenes de su participación en una protesta en los exteriores del penal Barbadillo el pasado 27 de noviembre, día en que Castillo Terrones fue condenado a 11 años y medio de prisión por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022. Se trataba de un día laboral normal.

Catherin Palomino durante una protesta el día que Pedro Castillo fue sentenciado por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022. Se trataba de un día laboral. (Foto: Facebook)

Entre sus propuestas de campaña, la virtual diputada señaló que buscará la libertad del expresidente Pedro Castillo y la aprobación de una nueva Constitución Política.

Otros visitantes

Iber Maraví Olarte, exministro de Trabajo en el gobierno de Castillo Terrones y que se perfila como virtual senador de JP mediante la modalidad del distrito electoral único, es quien registra el mayor número de visitas: 340, desde la segunda quincena de marzo del 2023.

Otra visitante que también ocuparía un escaño en el próximo Congreso como diputada por Cajamarca es Yenifer Paredes, cuñada del golpista expresidente, quien registra 27 visitas hasta febrero del 2026.

TE PUEDE INTERESAR: JEE rechazan al menos 24 pedidos de nulidad contra las elecciones generales: el detalle de los casos y qué viene ahora

Se espera que estos tres virtuales parlamentarios, sumado a José Castillo, hermano y virtual senador, sean el bloque de Juntos por el Perú que concreten lo que han venido prometiendo a lo largo de toda su campaña electoral: usar sus escaños en busca de la libertad de Pedro Castillo, quien fue condenado por el golpe de Estado del 2022.