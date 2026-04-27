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Resumen

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Catherin Palomino, virtual diputada de Juntos por el Perú (JP) por Huancavelica, registra más de 60 visitas al expresidente Pedro Castillo en el penal Barbadillo de Ate en poco más de un año y medio, desde octubre del 2024 hasta febrero del 2026, varias de ellas en horario laboral cuando trabajaba en el Congreso, según pudo comprobar la Unidad de Investigación de El Comercio.

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