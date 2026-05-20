El economista Pedro Francke, quien recientemente se unió al equipo de gobierno de Juntos por el Perú, descartó que el etnocacerista Antauro Humala sea parte del equipo de gobierno del candidato presidencial de ese partido, Roberto Sánchez.

En entrevista con RPP Noticias, advirtió que si el hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) se une al equipo de campaña, se alejaría de inmediato. También calificó al militar en retiro de “personaje nefasto”.

“Yo a Antauro Humala descarto totalmente que sea parte del equipo y si él entrara yo saldría en el mismo instante. Me parece que es un personaje nefasto y lo digo con todas sus palabras”, manifestó.

Consultado si sería ministro en una eventual gestión de JP en el Ejecutivo, Francke dijo que eso se definiría “más adelante” porque lo que se pretende es formar una “coalición amplia de gobierno”.

“No, tiene que definirse más adelante y yo coincido con Roberto (Sánchez) en que hace falta una coalición amplia de gobierno, que vaya mucho más allá de Juntos por el Perú y eso tiene que discutirse en ese medio”, acotó.

Respecto a la posibilidad de un indulto del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a más de 11 años de prisión por el golpe de Estado que perpetró, Francke señaló: “Esa es una facultad presidencial, no voy a opinar al respecto”.

Finalmente, el economista recalcó que la propuesta del equipo técnico a JP es que se respetarán las metas establecidas, esto por las leyes aprobadas por el Congreso que afectan el equilibrio fiscal, tal como advirtió el Consejo Fiscal semanas atrás.

“Nosotros compartimos las preocupaciones del Consejo Fiscal y nuestra propuesta como equipo técnico -que hemos coordinado con Roberto Sánchez- es que vamos a respetar estrictamente las metas fiscales, que es el corazón de la discusión acá”, sentenció.