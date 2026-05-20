Resumen

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Roberto Sánchez junto al etnocacerista Antauro Humala. (Foto: GEC)
Roberto Sánchez junto al etnocacerista Antauro Humala. (Foto: GEC)
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El economista Pedro Francke, quien recientemente se unió al equipo de gobierno de Juntos por el Perú, descartó que el etnocacerista Antauro Humala sea parte del equipo de gobierno del candidato presidencial de ese partido, Roberto Sánchez.

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