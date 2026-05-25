El economista e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Pedro Francke afirmó este lunes que el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, debería continuar en el cargo en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, aunque consideró que también él debe empezar a pensar en su recambio.

“Es una persona que tiene mucho prestigio pero ya tiene que estar pensando en su recambio”, señaló Francke en Radio Exitosa.

EL FRANCKE DEL DÍA SIGUIENTE: Pedro Francke duró menos de 24 horas. En debate vendió continuidad de Julio Velarde y autonomía de BCR. Hoy ya habla de”recambio”y de un directorio en “la misma sintonía”.Por último,intenta apropiarse del nombramiento de JV, presidente desde 2006. pic.twitter.com/KCXa6QquTq — Luis Felipe Esteves (@felipeestevesvg) May 25, 2026

El economista sostuvo que la continuidad del actual titular del BCR no solo responde a una posición personal suya, sino también del propio Sánchez y del equipo económico en general.

“Roberto Sánchez está de acuerdo con que Julio Velarde se quede. Es la posición de Pedro Francke, sí claro, pero también es de Roberto Sánchez. Es la posición del equipo en su conjunto”, indicó.

Asimismo, explicó que la permanencia de Velarde dependerá también de las conversaciones que se sostengan con él y de la conformación del directorio del Banco Central de Reserva.

“Primero hay que hablar con él”, manifestó Francke, quien recordó que las decisiones dentro del BCR no dependen únicamente de su presidente, sino de un directorio integrado por siete miembros.

En esa línea, consideró razonable que Velarde busque contar con un directorio que respalde su gestión. “No queremos un montón de ayayeros”, afirmó.

Como se sabe, en los últimos días han surgido dudas respecto a la continuidad de Velarde, tras anteriores declaraciones de Roberto Sánchez en las que planteaba reemplazarlo.