Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El economista e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Pedro Francke afirmó este lunes que el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, debería continuar en el cargo en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, aunque consideró que también él debe empezar a pensar en su recambio.
TE PUEDE INTERESAR
- La fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de cárcel para el candidato presidencial que arrastra este proceso desde el 2020. Nuevo juez analizará la acusación.
- Fuerza Popular informa que Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, se suma como asesora legal
- Elecciones 2026: JNE afirma que articula con la ONPE para garantizar que en la segunda vuelta “no haya ninguna contingencia”
- Comerciantes de Chiclayo expresaron su rechazo a Sánchez, una crónica sobre su paso por el norte por la “ruta castillista”
Seguir temas