Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El economista sostuvo que la continuidad del actual titular del BCR no solo responde a una posición personal suya, sino también del propio Sánchez. (Foto: GEC)
El economista sostuvo que la continuidad del actual titular del BCR no solo responde a una posición personal suya, sino también del propio Sánchez. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El economista e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Pedro Francke afirmó este lunes que el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, debería continuar en el cargo en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, aunque consideró que también él debe empezar a pensar en su recambio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: