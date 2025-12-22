Pedro Francke y Adriana Tudela hablan de sus visiones para el futuro del Perú | Tenemos Que Hablar

Hoy, analizamos el futuro político y económico del Perú con dos voces clave del debate nacional. En el primer bloque conversamos con Pedro Francke, exministro de Economía y actual integrante del equipo técnico de Alianza Venceremos. ¿Qué visión económica plantea su sector y cómo se proyecta hacia el 2026?
En la segunda parte, recibimos a la congresista Adriana Tudela, candidata a la segunda vicepresidencia por Avanza País, quien defiende reformas institucionales y rechaza la asamblea constituyente. Tudela combina posturas liberales y conservadoras, y propone cambios en el Congreso y el sistema electoral.