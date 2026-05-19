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Keiko Fujimori ha aprendido de sus intentos fallidos, sostuvo PPK. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori ha aprendido de sus intentos fallidos, sostuvo PPK. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski confirmó en Siempre a las 8 con Milagros Leiva que para la segunda vuelta presidencial dará su voto a Keiko Fujimori aunque aseguró que no está pidiendo a nadie que haga lo mismo que él.

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