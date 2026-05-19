El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski confirmó en Siempre a las 8 con Milagros Leiva que para la segunda vuelta presidencial dará su voto a Keiko Fujimori aunque aseguró que no está pidiendo a nadie que haga lo mismo que él.

El exmandatario argumentó su decisión en hechos concretos que afirma haber percibido de la candidata de Fuerza Popular como un cambio hacia una personalidad más genuina y el aprendizaje de sus errores. Por ello, opinó que Keiko Fujimori si podría tener posibilidades de llegar al sillón presidencial en esta ocasión.

“Sí tiene posibilidades (Keiko Fujimori), porque ha aprendido, de los cuatro intentos, tres fallidos. Veo un cambio de personalidad, menos poses y un aspecto más genuino”, dijo.

#ENVIVO #S8 📌🗣️🗳️ En el programa de hoy conversamos en exclusiva con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien revela que votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta.



▶️ Únete al live de #S8 aquí 👇 https://t.co/dWP826DjNf pic.twitter.com/IqXPZFKj3u — El Comercio (@elcomercio_peru) May 19, 2026

Por otro lado, criticó a Roberto Sánchez, quien a su parecer, lleva en las filas de Juntos por el Perú a personas que no generan confianza.

“Es muy importante para ganar una elección que el votante vea a alguien genuino. Si se presenta alguien de San Borja (Roberto Sánchez) con un sombrero, eso no es genuino”, dijo.

“Yo no veo en mi conciencia cómo podría votar por el señor Sánchez porque está rodeado de gente que no inspira ninguna confianza, entre ellos está Antauro Humala, del cual dicen que no está con ellos, pero sí está. El señor Pedro Francke, por buena persona que sea, no es la solución a nuestros problemas económicos”, agregó en otro momento.

Kuczynski se encuentra actualmente con impedimento de salida del país a raíz del caso Westfield Capital, situación que se extenderá por lo menos hasta enero del 2027, según su abogado Julio Midolo.