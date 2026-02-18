Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

PerúCheck analizó las declaraciones del candidato presidencial Carlos Álvarez.
PerúCheck analizó las declaraciones del candidato presidencial Carlos Álvarez.
Por Perú Check

Durante una entrevista en el programa Punto Final, Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, hizo referencia a la permanencia de delincuentes extranjeros en territorio peruano y afirmó:

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026
ECData

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026

PerúCheck: No todos los delincuentes extranjeros que cumplen condena tienen que ser expulsados del país, como dijo el candidato Carlos Álvarez
Elecciones

PerúCheck: No todos los delincuentes extranjeros que cumplen condena tienen que ser expulsados del país, como dijo el candidato Carlos Álvarez

El ABC de la cédula: una guía práctica para ejercer bien tu voto en las Elecciones 2026
Elecciones

El ABC de la cédula: una guía práctica para ejercer bien tu voto en las Elecciones 2026

Debate presidencial 2026: ¿cómo se organizará y cuándo debatirán los 36 candidatos?
Elecciones

Debate presidencial 2026: ¿cómo se organizará y cuándo debatirán los 36 candidatos?