La bancada de Avanza País rechazó de manera firme “toda forma de violencia política” tras la agresión que Phillip Butters, precandidato presidencial de dicha agrupación política para las elecciones generales del 2026, sufrió este miércoles 8 de octubre durante una entrevista en Puno.

A través de un pronunciamiento, expresó su solidaridad con el comunicador e indicó que las propuestas y diferencias de opinión “deben tratarse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley”.

“La bancada Avanza País condena de manera firme toda forma de violencia política. En ese sentido expresamos nuestra solidaridad y apoyo al señor Phillip Butters, militante y pre candidato de nuestro partido, ante los hechos ocurridos esta mañana, donde fue objeto de violencia al salir de una entrevista radial”, señaló.

“Ninguna discrepancia justifica la agresión y el amedrentamiento. Las propuestas y diferencias de opinión deben tratarse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley, no a través de la violencia”, agregó.

Comunicado de la bancada de Avanza País sobre Phillip Butters. (Foto: Difusión)

Como se recuerda, Phillip Butters tuvo que ser escoltado por policías para protegerlos de una protesta que se generó por su visita a la ciudad de Juliaca, Puno, donde brindó una entrevista a una radio local este miércoles.

El incidente ocurrió esta mañana, cuando se conoció que Butters brindaría una entrevista de manera presencial a la radio La Decana de Juliaca, y cuando varios ciudadanos comenzaron a congregarse cerca del local de la emisora para expresar su rechazo a la visita.

Luego de la entrevista, el precandidato no pudo abandonar el local debido a la turba que se formó fuera del local y permaneció varias horas a la espera que la policía pudiera garantizar su seguridad.

Según informó en sus redes sociales la propia emisora puneña, Butters decidió no dar más declaraciones a los medios locales y optó por resguardarse en las oficinas de La Decana de Juliaca.

Según Canal N, tras unas cuatro horas, llegó suficiente personal policial con escudos y cascos para formar un cordón de seguridad que pudo permitir que Phillip Butters pudiera salir del local de la radio de Juliaca.