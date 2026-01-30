En entrevista con el programa, “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, Pier Figari, quien postula al Congreso por Fuerza Popular en las elecciones generales del 2026, se pronunció luego de que el Tribunal Constitucional ordenara archivar el Caso Cocteles y le pidió al suspendido fiscal a José Domingo Pérez, quien estuvo a cargo del proceso, hacer “un mea culpa”.

Indicó que Pérez Gómez también debería “reflexionar” para que no vuelva a repetir su actuación como fiscal del desactivado equipo especial Lava Jato con otros procesados, en caso vuelva al ejercicio de sus funciones tras ser suspendido seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Que haga un mea culpa, no público. Los seres humanos también tenemos que mirar nuestros errores. Creo que él si bien es cierto apasionado, acelerado, es una persona que piensa, que reflexiona. Lo invitaría a la reflexión para que no vuelva a repetir lo que hizo con ningún ciudadano, si es que sigue en la actividad vinculada al aparato de la justicia en el Perú”, expresó.

Figari también enfatizó que el Caso Cocteles fue un tema “político” y que el TC le terminó dando la razón respecto a que los aportes de campaña no constituían delito alguno, razón por la cual terminó siendo archivado.

“Para mí siempre fue un caso político, una persecución política. Los penalistas más connotados decían que no había delito por el tema de aportes de campaña y al final el caso se revisó en el Tribunal Constitucional y dijeron eso. No hay delito y han pedido que el caso se archive. Ha sido una consigna política para mí”, acotó.

Como se recuerda, el pasado 13 de enero el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ejecutó el fallo del Tribunal Constitucional y archivó el proceso por el Caso Cocteles contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros investigados.

La medida de sobreseimiento también alcanza a Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Ana Matsuno Fichigami, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna y el partido Fuerza Popular.

Asimismo, contra José Briceño Villena, Luis Barboza Dávila, Efrain Goldenberg, Milagros Maraví, Raúl Maraví, Carlos Luna Venero, Carlos Blanco Matsuno, Miguel Blanco Matsuno, Carlos Blanco Oropeza, Johanna Mitsuko Myers o Johanna Sasaki, Melissa Sasaki, Walter Rengifo Saavedra, Ytalo Pachas Quiñones y Nolberto Rimarachín Díaz.

Del mismo modo, Vicente Silva Checa, Carmen Paucará, Erika Yoshiyama Koga, Antonieta Gutiérrez rosati, Jorge Trelles Montero, Luis Alberto Mejía Lecca y Rafael Arcángel Mariños.

Afrontarán otro proceso

No obstante, el juzgado declaró la subsistencia de las imputaciones contra Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Luis Alberto Mejía Lecca, Rafael Herrera Mariños, Carmela Paucará, Erika Yoshiyama Koga y la persona jurídica Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

También se declaró la subsistencia de la imputación por la presunta comisión del delito de lavado de activos contra Mark Vito Villanella y la empresa MVV Bienes Raíces SAC.

Finalmente, el juzgado ordenó devolver el requerimiento mixto del 2 de julio del 2025 al fiscal, a fin de que proceda a expedir un nuevo pronunciamiento de los extremos subsistentes, únicamente respecto de los procesados y delitos.