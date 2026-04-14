Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, insistió en que no se registraron “graves irregularidades”, sino “un error puntual, extraordinario” el domingo 12 de abril, día de las elecciones.

Esto pese a que, entre otros hechos, más de 50 mil personas vieron vulnerado su derecho al sufragio porque no llegó el material de votación a 211 mesas, lo que obligó a que la jornada electoral para esos lugares se realice el lunes 13.

“Yo insisto en que no hubo graves irregularidades, hubo un error puntual, extraordinario que tuvo como perjudicados a residentes de Lima oeste y sur y de manera directa a residentes de 3 distritos del sur de Lima”, exclamó Corvetto, en un intento por minimizar lo sucedido.

Es más, el titular de la ONPE, sobre quien pesa ya una denuncia penal del propio Jurado Nacional de Elecciones y un proceso en la Junta Nacional de Justicia que lo designó, señaló que “en este caso el problema se dio en la gerencia de Gestión Electoral y la Subgerencia de Producción Electoral”.

Durante su intervención en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, a donde acudió para dar cuenta de lo ocurrido, indicó que la ONPE actuó en todo momento “con profesionalismo e integridad” y los resultados se encuentran en la pagina web son “el fiel reflejo de la voluntad popular”.

“Hemos cometido una falla en los 13 locales que ha comprometido a los electores y es un hecho que en ONPE no se va a volver a repetir (...) se actuó con profesionalismo e integridad. Respecto del primer punto, causas estructurales, técnicas operativas que dieron lugar a graves irregularidades durante la jornada electoral el día 12 de abril”, empezó diciendo.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República citó a los jefes de la ONPE, Piero Corvetto y del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, tras los problemas registrados durante las Elecciones Generales 2026.

Corvetto llegó al Congreso a las 2:00 p.m. y se dirigió de inmediato a la Sala Miguel Grau Seminario para participar de la sesión extraordinaria.

Sin embargo, el jefe del JNE, Roberto Burneo no se hizo presente.

La citación se produce luego de que se confirmara que más de 200 mesas de sufragio no pudieron instalarse, lo que impidió que decenas de miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Entre los principales problemas reportados figuran la falta de material electoral, retrasos en la instalación de mesas y locales que no llegaron a abrir, especialmente en Lima.

En este contexto, la Comisión de Fiscalización busca esclarecer las responsabilidades administrativas y operativas detrás de estas deficiencias, que han sido duramente cuestionadas por actores políticos y observadores internacionales.

Cabe señalar que en el Ministerio Público ya se han iniciado investigaciones preliminares para determinar si existió negligencia o algún tipo de concertación irregular en la contratación y ejecución de servicios de traslado de material electoral. Producto de ello ya fue detenido el funcionario de la ONPE, José Samamé Blas.

En paralelo, no se descarta que la Junta Nacional de Justicia evalúe eventuales responsabilidades disciplinarias contra los titulares de los organismos electorales.