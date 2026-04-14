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Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Fotos: Joel Alonzo @ photo.gec
Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Fotos: Joel Alonzo @ photo.gec
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Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, insistió en que no se registraron “graves irregularidades”, sino “un error puntual, extraordinario” el domingo 12 de abril, día de las elecciones.

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