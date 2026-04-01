Resumen

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Corvetto aseguró que la ONPE garantiza que vamos a tener una elección ejemplar este 12 de abril próximo. (Foto: ONPE)
Corvetto aseguró que la ONPE garantiza que vamos a tener una elección ejemplar este 12 de abril próximo. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aclaró que no responderá a ningún candidato que esté en campaña política en referencia a las declaraciones del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

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