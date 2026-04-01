“No voy a responder a ningún político que esté en campaña, nosotros hacemos gestión pública y mi deber moral e institucional es garantizar que las elecciones sean limpias y transparentes, seguras y tranquilas, como son de hace casi seis años que tengo el honor de ser jefe de la ONPE”, sostuvo para Canal N.
Además, Corvetto resaltó su experiencia en procesos electorales. “Soy un funcionario electoral hace más de 26 años, y he recorrido muchos países haciendo elecciones y observando elecciones”, agregó.
Durante una entrevista posterior al debate presidencial, Rafael López Aliaga acusó al jefe de la ONPE de ser un “agente Gorritiano” y “estar aferrado” al puesto.
El líder de Renovación Popular mencionó el cobro de S/16 millones de soles que la entidad le realizó al partido Fuerza Popular para la entrega de las copias físicas de las actas y declaró: “Si me hacen eso a mí, yo al señor Corvetto voy a su oficina y no sé si quede vivo”.
Tras lo mencionado por López Aliaga, en relación al comunicado del órgano electoral luego del fallo del Poder Judicial, el jefe de la ONPE dijo: “A mí no me intimida ningunas amenazas, a mí familia la han acosado, a mí me han golpeado y yo sigo acá, poniendo el pecho por la democracia de mi país, yo no entro en ninguna polémica con nadie”