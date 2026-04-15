El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, fue citado por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) para rendir su declaración testimonial este viernes 17 de abril, en el marco de una investigación preliminar por las fallas logísticas registradas durante los comicios.

De acuerdo con el documento oficial N.° 136-2026, la citación se realiza en cumplimiento de una disposición del Ministerio Público, que investiga las causas de las deficiencias en la distribución del material electoral que afectaron la instalación de mesas en diversas zonas del país.

La diligencia está programada para las 3:00 p.m. en la sede de la Dircocor, ubicada en el distrito de Barranco, donde Corvetto deberá declarar en calidad de testigo.

Documento oficial N.° 136-2026.

Investigación por presunta colusión

El caso se encuentra en manos de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que abrió una carpeta fiscal por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado.

Esta línea de investigación no solo apunta a posibles errores administrativos, sino también a eventuales acuerdos irregulares relacionados con los contratos de transporte y entrega de material electoral.

El documento de citación advierte que, en caso de inasistencia, se podría solicitar la conducción compulsiva del funcionario, conforme a lo establecido en el marco legal vigente. Asimismo, se le permite acudir acompañado de un abogado defensor.

La intervención de la Fiscalía Anticorrupción eleva el caso a una instancia penal, en un contexto en el que la ONPE ha atribuido los retrasos a problemas puntuales en el transporte del material electoral.