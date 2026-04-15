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Corvetto declara este viernes en pesquisa por irregularidades en proceso electoral. (Foto: Andina)
Corvetto declara este viernes en pesquisa por irregularidades en proceso electoral. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, fue citado por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) para rendir su declaración testimonial este viernes 17 de abril, en el marco de una investigación preliminar por las fallas logísticas registradas durante los comicios.

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