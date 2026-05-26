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Piero Corvetto también afronta un procedimiento disciplinario en la Junta Nacional de Justicia. (Foto: Poder Judicial)
Piero Corvetto también afronta un procedimiento disciplinario en la Junta Nacional de Justicia. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

El primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso continuar por 8 meses la investigación preliminar contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por el presunto delito de colusión.

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