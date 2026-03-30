El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró este domingo que no existen razones para poner en duda la transparencia de las Elecciones Generales 2026, al tiempo que informó sobre los avances en la capacitación de miembros de mesa.

“No hay ningún argumento para cuestionar la transparencia del proceso. Ellos están haciendo política, nosotros estamos haciendo gestión pública”, enfatizó Corvetto, en referencia a posibles críticas que pueden surgir en el contexto preelectoral.

El titular de la ONPE detalló que, durante el primer turno de capacitación, el 21% de los miembros de mesa ya ha sido instruido para cumplir su función el día de la votación. Además, indicó que el proceso continuará en las próximas semanas.

#Voto2026 | Piero Corvetto, jefe de la ONPE: "No hay ningún argumento para cuestionar la transparencia del proceso"



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“Todavía tenemos dos turnos adicionales, además tenemos dos semanas adicionales y el próximo domingo tendremos una jornada muy similar a lo que se viene”, explicó.

Corvetto también remarcó las acciones adoptadas por la ONPE para garantizar la transparencia del proceso electoral. En ese sentido, señaló que todas las organizaciones políticas han sido invitadas a participar en distintas etapas clave, como la verificación de cédulas de votación y el funcionamiento de los sistemas electorales.

“Hemos incrementado nuestra transparencia, nuestra integridad. Todos los partidos han sido invitados a la prueba de color de las cédulas, a ver cómo funcionan nuestros sistemas, han sido invitados a nuestra fábrica para que vean cómo armamos nuestros paquetes electorales”, sostuvo.

Finalmente, el jefe de la ONPE expresó confianza en el desarrollo de los comicios del próximo 12 de abril, asegurando que la institución viene cumpliendo con los estándares necesarios para garantizar un proceso electoral confiable. “Tenemos la tranquilidad y seguridad de que estamos haciendo unas grandes elecciones”, concluyó.