Resumen

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Sistema de cómputo cerró con inscripciones el 14 de marzo, según jefe de ONPE. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Sistema de cómputo cerró con inscripciones el 14 de marzo, según jefe de ONPE. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Por Redacción EC

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró este domingo que no existen razones para poner en duda la transparencia de las Elecciones Generales 2026, al tiempo que informó sobre los avances en la capacitación de miembros de mesa.

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