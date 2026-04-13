Resumen

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Piero Corvetto, jefe de la ONPE, pidió disculpas por la demora en la entrega del material electoral . (Foto: EFE)
Piero Corvetto, jefe de la ONPE, pidió disculpas por la demora en la entrega del material electoral . (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad el inicio de una investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto por las demoras y dificultades operativas registradas en la instalación de mesas de sufragio durante las elecciones generales del domingo 12 de abril.

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