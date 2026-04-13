La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad el inicio de una investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto por las demoras y dificultades operativas registradas en la instalación de mesas de sufragio durante las elecciones generales del domingo 12 de abril.

Según el comunicado de este lunes 13 de abril, la decisión se basa en las denuncias de votantes afectados y que reclamaron a través de medios de comunicación.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/a0JZTta7mL — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 13, 2026

Como parte de las acciones adoptadas, el Pleno de la JNJ solicitó a la Dirección de Evaluación y Ratificación un informe detallado sobre el proceso de ratificación de Corvetto. Este documento tiene como fin evaluar el desempeño y la idoneidad del funcionario en el ejercicio de sus competencias constitucionales.

La JNJ precisó que estas medidas se ejecutan en estricto cumplimiento de sus funciones legales y con respeto al debido proceso. Asimismo, el organismo reafirmó su compromiso con el orden democrático y la estabilidad institucional para mantener la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Previamente, la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, había exhortado a los organismos electorales a cumplir cabalmente con las funciones asignadas por la Constitución. Cabrera subrayó que las capacidades profesionales de los titulares de estas entidades deben ser apreciadas rigurosamente durante su gestión.

Por su parte, el jefe de la ONPE ofreció disculpas públicas por los incidentes y atribuyó la responsabilidad del retraso a la empresa Servicios Generales Galaga.

Corvetto manifestó su disposición para colaborar con las indagaciones y se sometió a cualquier proceso de fiscalización por parte de las autoridades competentes.