El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, evitó asumir responsabilidad directa por las fallas logísticas registradas el último domingo, que generaron retrasos, malestar e incertidumbre durante la jornada electoral.

En su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, atribuyó los errores a la Subgerencia de Producción Electoral, trasladando la responsabilidad a niveles operativos de la institución.

Además, negó que las fallas constituyan “graves irregularidades”.

“Insisto en que no hubo graves irregularidades, hubo un error puntual, extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima oeste y de Lima sur”, afirmó.

Los retrasos en la distribución del material electoral derivaron en la postergación de la votación en 13 locales hasta el día siguiente, en una jornada complementaria. No obstante, el jefe de la ONPE insistió en que se trató de un hecho excepcional dentro de una elección que calificó como “la más compleja de la historia”.

En estas elecciones entraron en vigencia diversas reformas aprobadas por el Congreso, como el recuento de cédulas y el retorno a la bicameralidad. Esta última reforma amplió el número de cargos en disputa y, junto con la elevada cantidad de agrupaciones políticas, derivó en cédulas de votación más extensas y complejas.

Pese a las fallas registradas el domingo, Corvetto aseguró que “los resultados electorales que tenemos son fiel reflejo de la voluntad popular”. Añadió que su institución trabajó “con absoluta transparencia”.

En otro momento sostuvo que “asume todas las responsabilidades como gestor público”, pero esa afirmación no se tradujo en un reconocimiento directo de fallas de conducción institucional.

También ofreció disculpas por lo ocurrido y aseguró que los responsables serán sancionados. “Fue un hecho que en la ONPE no se volverá a repetir”, aseveró.

La Comisión de Fiscalización recibió al jefe de la ONPE por fallas logísticas en las elecciones generales. Foto: Joel Alonzo/ GEC

Irregularidades detectadas por la contraloría

Ante la comisión, el vocero de la Contraloría General de la República, Guzmán Vera, advirtió una serie de irregularidades en la ejecución del servicio de transporte del material electoral.

Entre los hallazgos, señaló que varios conductores no coincidían con los previamente acreditados ante la ONPE.

También se identificó a un conductor que registraba una infracción de tránsito muy grave, lo que contravenía los términos contractuales.

Guzmán Vera sostuvo que estas y otras observaciones fueron notificadas al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Sin embargo, Corvetto afirmó que recién tomó conocimiento formal del informe el martes a la 1 p.m., cuando se dirigía al Congreso.

También respondió que el material electoral fue debidamente resguardado, y que misiones internacionales han respaldado el proceso.

Más de 600 observaciones

En otro momento de la sesión, Guzmán Vera volvió a tomar la palabra y reveló que, desde el año pasado, la contralorìa dispuso el acompañamiento permanente a los procesos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Explicó que se identificaron “situaciones adversas” que fueron comunicadas de manera directa a Corvetto.

Según detalló, un total de 278 informes fueron puestos en conocimiento de la ONPE, en los que se registraron 601 observaciones. “El 77% no han sido corregidas hasta la fecha”, advirtió.

Cuestionamientos

Las explicaciones del jefe de la ONPE no lograron disipar las críticas desde el Congreso.

“Con disculpas no se arregla nada. Es incapacidad en el cargo. Su permanencia genera inestabilidad”, afirmó la legisladora Kira Alcarraz (no agrupada).

La parlamentaria le pidió que renuncie al cargo “por respeto a los electores” y para “garantizar la transparencia” en la segunda vuelta presidencial.

En tanto, Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular) estimó que la ampliación del sufragio hasta el lunes 13 derivará en impugnaciones de agrupaciones políticas.

“¿Estuvo bien ampliar la votación sabiendo que ya se estaba dando el boca de urna y el conteo rápido? Los partidos van a impugnar todas esas mesas. ¿Entonces a qué ha ido la población? ¿A perder el tiempo?, cuestionó.

En tanto, Ilich López (Acción Popular) pidió evitar un “ajusticiamiento mediático”.

Problema focalizado

Corvetto respondió que “lamentablemente el problema lo tuvimos en Lima, donde hay mayor efecto mediático”. Agregó que en el interior del país la jornada se desarrolló con normalidad.

También aseguró que la ONPE está trabajando de manera seria para entregar los resultados oficiales de la primera vuelta y “sacar la segunda vuelta adelante”.

Mientras Corvetto se defendía ante la Comisión de Fiscalización, el conteo oficial de los votos superaba el 80%.

Hasta el cierre de esta nota, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) cuenta con 16.88% de votos válidos, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 12.44%, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 11.58% y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 10.89%.