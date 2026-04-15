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Resumen

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El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, evitó asumir responsabilidad directa por las fallas logísticas registradas el último domingo, que generaron retrasos, malestar e incertidumbre durante la jornada electoral.

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