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Resumen

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Por Erik Rivera

Un documento ingresado a las 12:09 p.m. de este martes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) notificó a la institución la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, en medio de una investigación preliminar y de los escándalos e irregularidades reportados durante las elecciones generales del domingo 12 de abril.

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