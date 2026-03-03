El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó su reconocimiento a la labor del magistrado Willy Ramírez Chávarry como integrante del organismo electoral, cuyo periodo de cuatro años culminó el pasado 1 de marzo.

A través de la Resolución N° 0371-2026-JNE, que tiene como fecha el 18 de febrero, se precisa que el ejercicio de las funciones de Ramírez Chávarry abarca desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 1 de marzo de 2026.

Recordó que el artículo 179 de la Constitución prescribe que la máxima autoridad del JNE está compuesto por cinco miembros, uno de ellos elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima (CAL) entre sus miembros.

“Ello se condice con lo establecido en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, Ley N° 26486, la cual además establece que los miembros del Pleno son elegidos por un periodo de cuatro (4) años”, detalló.

“Es así que, estando próxima la fecha de culminación del periodo del Magistrado, este Supremo Tribunal Electoral considera que es de justicia expresar un reconocimiento especial a la labor desempeñada por el señor doctor Willy Ramírez Chávarry, como una forma de resaltar sus altas cualidades personales, así como el valioso aporte brindado al sistema electoral en la consolidación de la democracia y gobernabilidad, su rol en la impartición de justicia electoral y al desarrollo de actividades de índole académico que constituyen un valioso aporte a la educación cívica y electoral del país”, expresó.

Resolución del JNE sobre magistrado Willy Ramírez Chávarry.

Asimismo, agradece a Ramírez Chávarry “por su relevante contribución a la delicada tarea de administrar justicia electoral, su valioso aporte a la educación cívica y electoral, y a fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país”.

El dispositivo publicado en el diario El Peruano está firmado por los demás integrantes del pleno del JNE, presidido por Roberto Burneo Bermejo e integrado por Martha Elizabeth Maisch Molina, Rubén Jaime Torres Cortez y Aaron Oyarce Yuzzelli.

Cabe recordar que el pasado 16 de febrero el abogado Gunther Gonzales Barrón fue elegido como nuevo representante del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ante el JNE en una votación en la que superó precisamente a Willy Ramírez Chávarry, quien iba por la reelección.