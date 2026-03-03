Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Willy Ramírez Chávarry, abogado por la Universidad de San Martin de Porres, es doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas y su mandato como miembro del pleno del JNE venció el 1 de marzo del 2026. (Foto: JNE)
Willy Ramírez Chávarry, abogado por la Universidad de San Martin de Porres, es doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas y su mandato como miembro del pleno del JNE venció el 1 de marzo del 2026. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó su reconocimiento a la labor del magistrado Willy Ramírez Chávarry como integrante del organismo electoral, cuyo periodo de cuatro años culminó el pasado 1 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.