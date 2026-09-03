El Partido Demócrata Verde y Podemos Perú, cuyos candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana son Flor de María Hurtado Valdez y Daniel Urresti Elera, respectivamente, suscribieron el Pacto Ético Electoral (PEE) promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de comprometer a sus candidatos y agrupaciones a desarrollar una campaña electoral bajo valores democráticos.

La ceremonia se realizó en la sede institucional del JNE, en Jesús María, y contó con la participación del presidente del organismo electoral, Roberto Burneo.

Compromiso

El Pacto Ético Electoral es un compromiso de honor y de carácter voluntario mediante el cual las organizaciones políticas expresan su voluntad de desarrollar una campaña basada en el respeto mutuo, la presentación de propuestas y el rechazo de cualquier forma de violencia o agresión que pueda afectar la libre formación de la voluntad ciudadana.

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Entre los compromisos asumidos figura un decálogo que contempla la verificación de la información antes de su difusión y el uso responsable de las redes sociales, la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías.

Asimismo, el pacto contempla la participación del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, cuyos integrantes serán elegidos por las propias organizaciones políticas y tendrán la función de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Adherentes

Durante el mismo acto, cuatro instituciones suscribieron el documento en condición de adherentes: el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).

Estas instituciones asumirán la tarea de vigilar y alertar sobre posibles incidencias o incumplimientos del Pacto Ético Electoral por parte de las organizaciones políticas y sus candidatos.

La incorporación de Podemos Perú y el Partido Demócrata Verde se produce luego de que el pasado 20 de agosto diversas organizaciones políticas y alianzas electorales suscribieran inicialmente el PEE promovido por el JNE.

Entre las organizaciones que ya habían firmado el compromiso figuran Acción Popular, Ahora Nación, Alianza para el Progreso, Avanza País, Batalla Perú, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Aprista Peruano, Partido Popular Cristiano y Somos Perú, entre otras, además de las alianzas electorales Venceremos y Coalición Transformadora Tierra Verde.