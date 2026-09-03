El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, participa en la ceremonia de suscripción del Pacto Ético Electoral, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, participa en la ceremonia de suscripción del Pacto Ético Electoral, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Partido Demócrata Verde y Podemos Perú, cuyos candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana son Flor de María Hurtado Valdez y Daniel Urresti Elera, respectivamente, suscribieron el Pacto Ético Electoral (PEE) promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de comprometer a sus candidatos y agrupaciones a desarrollar una campaña electoral bajo valores democráticos.

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