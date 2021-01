Conforme a los criterios de Saber más

Víctor Aguilar Rodríguez -que aparecía registrado como cabeza de lista en Piura del partido Podemos Perú- fue excluido de la contienda, pese a que nunca autorizó la inscripción de la candidatura. Pero no fue retirado por su falta de consentimiento, sino por supuestamente omitir información en una hoja de vida, que, asegura, él nunca presentó. Aquí su historia que grafica la informalidad del sistema de partidos políticos en etapa electoral.

La Unidad de Periodismo de Datos revisó los expedientes de exclusión aprobados por los Jurados Electorales Especiales (JEE) hasta la fecha. Entre todos los casos detectó que un candidato de Podemos en Piura había sido inscrito sin firmar su declaración de consentimiento y luego fue sacado de contienda por supuestamente omitir información en su hoja de vida. Nos comunicamos con él, y esta es su historia.

Víctor Aguilar fue elegido regidor por Lima con Podemos en el 2018. Según cuenta, en noviembre del 2020, las autoridades del partido lo invitaron a postular por Piura, región donde creció y donde su familia tiene una conocida historia política. Su padre, José Aguilar Santisteban, fue diputado y tres veces alcalde provincial, además de fundador del movimiento regional Obras + Obras.

Pero Aguilar hijo rechazó la invitación. “Yo decliné la invitación en los primeros días de diciembre. Yo soy regidor por Lima, tengo un compromiso con la ciudad y dije que no podía postular por Piura”, refiere cuando fue consultado por este Diario.

Cuestión de firmas

Su nombre aparece en la lista de precandidatos que envió Podemos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 10 de noviembre del 2020. Sin embargo, el mismo Aguilar descarta haber firmado algún acta para participar de las elecciones internas.

“Yo no participé en una elección interna. Si bien se me hizo extensiva la invitación, yo no formalicé esa invitación. No acepté, decliné y luego, aparentemente, por una confusión lograron inscribir mi nombre. Ahora, yo entiendo que necesitaban mi firma en un acta, yo no firmé ningún acta. Eso tendrán que explicar los personeros del partido”, indica a El Comercio.

La personera legal de Podemos en Piura, Diana Ricalde, alega haber visto un acta con su nombre y su firma. “Yo he visto un acta, tendría que ver con el partido. Yo la he visto [el acta] con su nombre. No creo que hayan falsificado la firma”, afirmó.

Sobre la renuncia de Aguilar a la candidatura, Ricalde sostiene que se produjo un día antes del cierre de inscripción de candidaturas.

“Él renuncia un día antes de la inscripción del 22 de diciembre. Es como que te vas del trabajo, yo te aviso con 5 o 10 días de anticipación para que encuentres un reemplazo. ¿De dónde va a sacar el partido un reemplazo con un día de anticipación? Luego se le dijo que la renuncia debía presentarla ante la entidad electoral”, anotó.

¿Por qué no se podía inscribir la lista sin Aguilar? El especialista electoral José Manuel Villalobos explicó que para la inscripción, los partidos deben tener su lista completa. “Si está incompleta, toda la lista puede ser declarada improcedente”, sostuvo.

El 7 de enero pasado Ricalde le notificó a Aguilar -incluyendo copia del oficio- que había tramitado su renuncia ante el Jurado Electoral de Piura. El problema era de que ya lo habían excluido por supuestamente omitir información en su hoja de vida.

Víctor Aguilar envió carta al personero legal de Podemos indicando que se había llenado su hoja de vida con inconsistencias que no se ajustaban a la realidad.

¿Quién llenó la hoja de vida?

El 5 de enero pasado, Aguilar envió un oficio al personero legal del partido, Luis Navarrete, informando sobre su renuncia y alertando que se había inscrito su nombre con una hoja de vida con datos que él no había consignado.

“Le informo que jamás llené los datos consignados en la hoja de vida que se adjuntó en mi inscripción como candidato al Congreso por la región Piura. Candidatura a la cual decliné en diciembre pasado. Hago mención a ello debido a las serias inconsistencias con la información declarada en esa hoja de vida como dirección o ingresos mensuales, que no corresponden a la realidad”, dice la carta remitida por Aguilar al personero legal del partido.

En la dirección de la hoja de vida registraron el domicilio de Piura, el mismo que figuraba cuando Aguilar se inscribió como candidato en el 2018.

Al respecto, Aguilar indica que esa era la dirección que figuraba en el 2018 en su Documento Nacional de Identidad (DNI), pero que en el 2019 actualizó la información con su domicilio en Lima. En lo que respecta a sus ingresos anuales, la información que registraron en la hoja de vida no coincide con la declaración jurada de bienes y rentas que presentó en el 2020 ante la Contraloría como regidor de la Municipalidad de Lima.

Pero el JEE de Piura lo excluyó por supuestamente omitir información respecto a sus bienes.

Acta de registros públicos donde se registra la propiedad del señor Víctor Aguilar en Yurimaguas, en 1998. En dicho año, el actual regidor de Lima, también llamado Víctor Aguilar, tenía ocho años de edad.

Un informe de fiscalización arrojó que, en registros públicos, Aguilar figura como propietario de un inmueble en el distrito de Yurimaguas, en Loreto.

Este Diario revisó la partida registral de dicho inmueble y, en efecto, figura que Víctor Raúl Aguilar Rodríguez lo adquirió en 1988.

Pero en aquel año, el actual regidor Víctor Aguilar tenía ocho años de edad. “Es claro que se trata de un homónimo que tiene dicha propiedad a su nombre. A los ocho años no pude haber adquirido un inmueble, mucho menos en sociedad conyugal”, dijo Aguilar.

A través de una consulta en Reniec, este Diario corroboró que el señor Víctor Raúl Aguilar Rodríguez, quien adquirió el inmueble en Yurimaguas, en 1988, tiene actualmente 75 años, mientras que el actual regidor de Lima, tiene 40 años.

El JEE de Piura lo excluyó tras recibir un informe de fiscalización que solo informaba de que existía un inmueble inscrito a nombre de Víctor Raúl Aguilar Rodríguez.

Este Diario intentó comunicarse con Luis Navarrete, personero legal titular de Podemos, pero hasta el cierre de este informe, no contestó nuestras llamadas ni mensajes.

El especialista José Manuel Villalobos también explicó que antes cada candidato llenaba su hoja de vida, pero debido a que ahora todo es virtual, los personeros han estado cumpliendo esa función. Pero, tras revisar el caso, Villalobos advirtió otras inconsistencias.

“El Jurado Electoral Especial admitió la candidatura sin que se hayan presentado los formatos completos. El partido lo inscribe pero con datos incompletos y no debió ser admitida la candidatura. El jurado debió declarar inadmisible la lista para que subsanen, y si no se subsanaba, se declaraba improcedente la candidatura y se inscribía al resto de candidatos”, indicó Villalobos.

Este Diario revisó los expedientes presentados por la personera legal Diana Ricalde ante el JEE de Piura. Para la inscripción de la lista, se requiere que cada candidato firme una “Declaración jurada de consentimiento de participación en las Elecciones Generales 2021, y de la veracidad del contenido del formato único de declaración jurada de hoja de vida”.

El 22 de diciembre del 2020, la personera Ricalde presentó solo 7 de las 8 declaraciones requeridas. La que no se presentó es la de Víctor Aguilar. Consultada al respecto, respondió: “el señor estaba afiliado al partido y fue elegido por democracia interna. Por ello, esta registrado en acta de elecciones internas del mismo. Si el quería renunciar tenía que hacerlo en las entidades correspondientes, y no el mismo día de la inscripción de la lista”.

Según el especialista Villalobos, la inscripción de la lista no debió ser aceptada por el JEE de Piura. “Cada jurado tiene un criterio distinto, pero por formalidad en este caso no debieron admitir la inscripción de la lista porque estaba incompleta la documentación de un candidato. No estaba el formato con su firma de aceptación de candidatura. Luego no procedía su renuncia porque debe realizarse de manera presencial, y tengo entendido que el candidato radica en Lima”, apuntó Villalobos.

Hasta el cierre de este informe, Aguilar continúa figurando como excluido por un homónimo en un proceso electoral en el cual no quería participar.

