Resumen
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La policía solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información sobre las actas que han sido cuestionadas por Renovación Popular y su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, así como información de la cadena de custodia de esas actas y cédulas de votación, en respuesta a la denuncia contra Piero Corvetto.
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