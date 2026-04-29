La policía solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información sobre las actas que han sido cuestionadas por Renovación Popular y su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, así como información de la cadena de custodia de esas actas y cédulas de votación, en respuesta a la denuncia contra Piero Corvetto.

La División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones de la Dirincri envió el Oficio N° 3105-2026-DIRNIC-PNP/DIRINCRI-DIVIEOD-D5 este 24 de abril al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano.

Esta solicitud se enmarca en la denuncia penal presentada por Fernando Sandoval Ruiz, representante legal de Renovación Popular, contra el exjefe del organismo, Piero Corvetto, y otros funcionarios responsables de la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos, estafa, fraude procesal y abuso de autoridad, en agravio del excandidato Rafael López Aliaga.

La policía califica como “diligencias urgentes e inaplazables” la obtención de este material y, por esto, exige que la ONPE informe a la brevedad la ubicación física de decenas de actas electorales correspondientes a mesas de sufragio específicas. Entre los números de mesa bajo sospecha se mencionan las N° 034798, 034799, 004717, 004718, 079002, 079003, además de una extensa lista de actas de las series que empiezan con los dígitos 900 y 902.

Asimismo, la PNP ha solicitado la identificación plena de los responsables de la cadena de custodia de los voto y de los responsables de la digitación de datos en el sistema informático electoral.

Actualmente, el caso se encuentra bajo el conocimiento del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, instancia que coordina estas acciones con la unidad especializada de la Dirincri para determinar si hubo una concertación irregular en el manejo de los resultados.