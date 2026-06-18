La contienda enfrentará a alcaldes distritales en ejercicio, exministros de Estado, una legisladora en funciones, militares en retiro, entre otros.

Entre los candidatos con experiencia en gestión municipal figuran tres alcaldes distritales actualmente en funciones.

Somos Perú apostará por el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce.

El exministro de Vivienda y excongresista se afilió a esa agrupación en septiembre del 2024. Buscará apoyo electoral amparado en la experiencia acumulada en altos cargos públicos. Sin embargo, su campaña se inicia en medio de una polémica reciente. En las últimas semanas se difundió un video donde aparece disparando una pistola eléctrica contra un funcionario municipal durante una prueba informal de las armas no letales adquiridas por su gestión.

Por su parte, Avanza País presentará al alcalde de Magdalena, Francis Allison. El abogado y político también fue ministro de Vivienda en el 2009, durante el segundo gobierno de Alan García. No obstante, renunció al cargo tras cuatro meses, por cuestionamientos vinculados a una relación laboral con la empresa Business Track.

Allison llegará acompañado por Ivonne Tapia Vivas como candidata a teniente alcaldesa. Tapia presidió la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche y se incorporó a Avanza País en enero de este año, luego de militar más de una década en Alianza para el Progreso.

Otro alcalde distrital que podría trasladar su gestión al ámbito metropolitano es Oswaldo Vargas. El actual burgomaestre de Lurigancho-Chosica aparece como la principal carta de Juntos por el Perú para Lima.

Una congresista en carrera

La congresista Susel Paredes, de la bancada de izquierda Bloque Democrático Popular, es la elegida por Ahora Nación para postular a Lima.

La abogada y activista LGBT+ se afilió a la agrupación del excandidato presidencial Alfonso López Chau en diciembre pasado. Probablemente sea uno de los rostros más visibles de la campaña.

Fuentes de El Comercio indicaron que la lista de regidores que la acompañará estaría integrada principalmente por cuadros políticos jóvenes que participaron en la reciente campaña parlamentaria, pero no lograron acceder al Congreso.

Exministros en contienda

Acción Popular optará por el exministro de Salud Alberto Tejada, quien también fue alcalde de San Borja.

Su compañero de fórmula será Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas, según informó el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, a El Comercio.

Perú Primero, del expresidente Martín Vizcarra, postulará a Carlos Illanes, coronel de la Fuerza Aérea en retiro y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

De acuerdo con una fuente de este Diario, la agrupación evaluó inicialmente postular al exministro Alejandro Salas, uno de los rostros más visibles del entorno político de Vizcarra, pero este rechazó la propuesta.

En tanto, Podemos Perú decidió apostar nuevamente por el general del Ejército en retiro Daniel Urresti, quien ya compitió anteriormente por la alcaldía de Lima y logró ubicarse entre los candidatos más votados.

Urresti estuvo en prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. No obstante, recuperó su libertad en marzo pasado por orden del Tribunal Constitucional.

Lo acompañará como candidato a teniente alcalde el actual regidor metropolitano y excongresista Aron Espinoza.

La estrategia de Renovación Popular

Renovación Popular presentará al médico Luis Rubio, presidente de la red de establecimientos médicos llamados Hospitales de la Solidaridad. Sin embargo, la atención se concentra en quien lo acompañará en la fórmula, el ex alcalde de Lima y ex candidato presidencial Rafael López Aliaga.

López Aliaga anunció el lunes pasado que postulará como teniente alcalde pese a que también había sido elegido senador en los recientes comicios generales.

Especialistas en derecho electoral y constitucional consultados por El Comercio advirtieron que se tratará de una posible “reelección encubierta”, ya que la Constitución prohibe la reelección inmediata de alcaldes.

Belmont se lanza con Obras

El exalcalde de Lima y excandidato presidencial Ricardo Belmont volverá a competir por el sillón municipal con su partido político, Obras.

Belmont confirmó personalmente su participación: “Me mueve, sinceramente, que no he terminado mi tarea”, afirmó el lunes pasado en diálogo con radio Exitosa.

Según dijo, el candidato a teniente alcalde será el embajador en retiro Harold Forsyth. Este ha representado al Perú en Estados Unidos, China y Japón, entre otros países.

En el Partido Aprista Peruano, el nombre con mayores posibilidades es el del abogado José Pimentel, quien es cercano al excandidato presidencial Enrique Valderrama.

Consultado por su eventual postulación, Pimentel dijo a El Comercio: “Es probable, la mayoría de integrantes de la Comisión Política me ha invitado a ser candidato a la alcaldía de Lima, entiendo que estarán evaluando también otros candidatos potenciales”.

El Partido Morado, en tanto, apostará por Victoria La Cruz Garcés, activista afroperuana y excandidata al Senado. Y para el cargo de teniente alcalde postulará al arquitecto José Carlos Soldevilla Saavedra, especialista en planeamiento urbano.

El Partido Popular Cristiano (PPC) postulará al abogado Edgardo De Pomar, exgerente general de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y exregidor de Lima. Así lo informó Javier Bedoya Denegri, integrante de la secretaria general colegiada del partido, en breve diálogo con El Comercio.

La alianza Venceremos —integrada por Nuevo Perú, Voces del Pueblo, Unidad Popular, Runa y APU— aún no define a su representante. Ronald Atencio, quien fue candidato presidencial de dicha coalición, indicó que la decisión sigue en evaluación.

Fuentes cercanas a la agrupación señalaron incluso que la candidatura limeña podría descartarse para concentrar esfuerzos en otras regiones del país.

En tanto, Primero La Gente también mantiene abierta la definición de su postulación. La agrupación apostaba por Rudecindo Vega, pero este renunció.

Por su parte, Perú Federal no participará en los comicios regionales y municipales, según dijo el líder de la agrupación, Virgilio Acuña, a El Comercio.

Aún hay incertidumbre sobre la decisión que tomará Fuerza Popular.

Por su parte, Alianza para el Progreso no quiso revelar su candidato hasta la publicación de este informe, ya con el reloj electoral en cuenta regresiva.