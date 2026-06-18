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A dos días del cierre del plazo para inscribir candidaturas de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre, la mayoría de partidos ya reveló a quienes postularán para administrar Lima Metropolitana.

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