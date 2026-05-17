La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizó los resultados de las Elecciones Generales 2026 respecto a la contabilización de los votos correspondientes a la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú, cuyo candidato a la presidencia, Napoleón Becerra García, falleció durante el proceso electoral.

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la ONPE señaló que los votos emitidos a favor de dicha fórmula presidencial pasarán a registrarse como votos nulos.

“La página web oficial de resultados electorales de las Elecciones Generales 2026 ha sido actualizada respecto a la contabilización de los votos correspondientes a la fórmula presidencial de la organización política ‘Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú’, cuyo candidato a la presidencia, Napoleón Becerra, falleció durante el proceso electoral”, indicó la institución.

#ONPEinforma 📢 | La página oficial de resultados de las Elecciones Generales 2026 fue actualizada. Los votos de la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú pasarán a registrarse como nulos, en cumplimiento de resoluciones del JNE.#EG2026 pic.twitter.com/lmgMaVOiGn — ONPE (@ONPE_oficial) May 17, 2026

Asimismo, precisó que la medida se adopta “en cumplimiento y aplicación” de las Resoluciones N.° 02146-2026-JEE-LC1/JNE y N.° 02154-2026-JEE-LC1/JNE emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones.

La ONPE difundió el mensaje mediante su cuenta oficial en la red social X.

Napoleón Becerra

Como se recuerda, un accidente de tránsito registrado la madrugada del domingo 15 de marzo en la Vía Los Libertadores (Huancavelica) apagó la vida de Napoleón Becerra, de 61 años, cuando la camioneta beige en la que viajaba terminó empotrada en la cuneta rocosa de un cerro.

El fatal desenlace tuvo lugar en el distrito de Pilpichaca, en la provincia de Huaytará. El candidato presidencial por el Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE) se dirigía junto a su equipo a la provincia de La Mar, en la región Ayacucho, donde tenía previsto asistir a las 9:00 de la mañana a un evento político como parte de su campaña electoral.