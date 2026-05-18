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Pedro Pablo Kuczynski, exmandatario del Perú, se refirió a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
Pedro Pablo Kuczynski, exmandatario del Perú, se refirió a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
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Por Redacción EC

El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) consideró que las propuestas del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, vienen “de una izquierda de libros de hace 100 años”.

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