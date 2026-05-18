El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) consideró que las propuestas del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, vienen “de una izquierda de libros de hace 100 años”.

En entrevista con Canal N, señaló que la ciudadanía necesita “trabajo y más trabajo y prosperidad”, y no planteamientos de un programa económico que calificó de “un montón de tonterías”.

“Aquí veremos lo que pasa, pero el programa que él está mencionando, que después lo cambia, son (sic) suicidios económicos. Aquí la gente necesita trabajo y más trabajo y prosperidad, y no un montón de tonterías que viene no de la izquierda moderna, viene de una izquierda de libros de hace 100 años. Están completamente desfasados”, expresó.

Si bien no quiso decir por quién votará en la segunda vuelta, Kuczynski Godard adelantó que lo hará por aquel candidato que tenga una visión del Perú y que vaya a poner orden en nuestro país.

“Votaré, no voy a decir por quién. Creo que tiene que ser una persona que tiene una visión del Perú, que va a poner orden aquí y que no tiene una versión de resentimiento y de cambiar las cosas buenas que tenemos”, manifestó.

“Tenemos cosas malas, sí, pero lo que estamos dejando institucionalmente, por ejemplo, los tratados internacionales, el señor Sánchez ha criticado y lo quiere cambiar todo. Eso es absolutamente suicida y ridículo”, agregó.

Finalmente, PPK se refirió a su reunión con la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y dijo que si bien le pareció una “excelente idea”, ella “fue la que más habló de un mea culpa”. “Eso ya quedó zanjado”, subrayó.