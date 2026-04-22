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Premier plantea reforzar custodia de ánforas con participación de las Fuerzas Armadas. (Foto: PCM)
Premier plantea reforzar custodia de ánforas con participación de las Fuerzas Armadas. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, anunció que el Ejecutivo propondrá que las Fuerzas Armadas participen en el traslado y custodia del material electoral durante la segunda vuelta presidencial de junio. La iniciativa será planteada en una próxima reunión con las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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