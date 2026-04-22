El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, anunció que el Ejecutivo propondrá que las Fuerzas Armadas participen en el traslado y custodia del material electoral durante la segunda vuelta presidencial de junio. La iniciativa será planteada en una próxima reunión con las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“El objetivo es que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en el cuidado de las ánforas” , señaló el jefe del gabinete, al recordar que en procesos anteriores ambas instituciones participaban en la seguridad del material electoral. Actualmente, dicha labor recae principalmente en la Policía Nacional, debido a disposiciones de los organismos electorales.

Gobierno propondrá que Fuerzas Armadas apoyen en traslado de material electoral en segunda vuelta. (Foto: PCM)

La propuesta se da luego de que el presidente José María Balcázar indicara que las Fuerzas Armadas podrían asumir funciones logísticas como la distribución y recojo del material, aunque precisó que la decisión final corresponde al JNE. En ese contexto, el Ejecutivo busca reforzar la seguridad y evitar contratiempos en la jornada electoral.

Arroyo también informó que durante las Elecciones Generales 2026 el 80 % del personal de la Policía Nacional logró emitir su voto, mientras que el 20 % no pudo hacerlo debido a su desplazamiento a zonas alejadas de su local de votación. “80 % es un buen porcentaje porque en años anteriores era mucho menor” , destacó.

En el caso de las Fuerzas Armadas, el premier explicó que el porcentaje de votación es menor debido a la movilización constante de tropas a distintas regiones del país para garantizar la seguridad del proceso. Esta situación afecta principalmente al personal de tropa, que es trasladado a lugares distantes de su jurisdicción electoral.

Como medida complementaria, el jefe del gabinete adelantó que propondrá la implementación de “mesas de transeúntes” para permitir que policías y militares puedan sufragar cerca de los lugares donde prestan servicio. “Es una posibilidad no solo para los miembros del orden, sino también para ciudadanos que, por razones de fuerza mayor, no puedan acudir a su mesa de votación” , indicó.