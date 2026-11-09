(Foto: Andina)
(Foto: Andina)
Por Redacción EC

La diputada de Fuerza Popular, María Luisa Silupu Inga, presentó un proyecto de ley que plantea modificar la Ley Orgánica de Elecciones para ampliar el plazo de difusión de encuestas electorales hasta las 23:59 horas del viernes anterior al día de los comicios. La iniciativa cuenta con el respaldo de otros cinco integrantes de su bancada.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?